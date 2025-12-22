«Η ΝΔ χάνει στα καφενεία, θα το πληρώσει» - Οι προβλέψεις Ανδρουλάκης για τις κάλπες

Ευχές για τα Χριστούγεννα και το νέο έτος, συνοδεία κρασιού, τσίπουρου και θαλασσινών, αλλά και εκτιμήσεις για τα πολιτικά μελλούμενα αντάλλαξαν σε γνωστό ουζερί στην Καισαριανή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και οι διαπιστευμένοι πολιτικοί συντάκτες, στο πλαίσιο γεύματος ενόψει των γιορτών.

Το ραντεβού δόθηκε για τις 13.30 όπου έφτασαν οι πρώτοι από τους δημοσιογράφους, τους οποίους υποδέχονταν η διευθύντρια Επικοινωνίας του Γραφείου Τύπου, Στεφανία Μουρελάτου και ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έφθασε στην «Τράτα», λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι και αφού χαιρέτισε έναν προς έναν τους δημοσιογράφους, πήρε τη θέση του σε ένα από τα τρία μεγάλα τραπέζια που ήταν ρεζερβέ και ξεκίνησαν οι αναλύσεις και οι συζητήσεις...

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στα περάσματά του από τις παρέες των δημοσιογράφων εκτίμησε ότι το κλίμα για την κυβέρνηση είναι πολύ άσχημο στην κοινωνία, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «η ΝΔ θα το πληρώσει στις εκλογές». Μάλιστα, αναφερόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη προέβλεψε ότι έχει ελάχιστες πιθανότητες να είναι ξανά πρωθυπουργός. Κατά την ίδια εκτίμηση, η ΝΔ «χάνει στα καφενεία» που βρισκονται στην Περιφέρεια, ενώ κρατάει δυνάμεις στα αστικά κέντρα.

Ακριβώς το αντίθετο με ότι συμβαίνει με το ΠΑΣΟΚ, για το οποίο ο κ. Ανδρουλάκης παραδέχθηκε ότι το πρόβλημά του εντοπίζεται στην Αθήνα και τις μεγάλες πόλεις που η πολιτική συζήτηση διεξάγεται από τα ΜΜΕ. Γνωστοποίησε δε ότι η Χαριλάου Τρικούπη καταβάλει προσπάθειες να πάει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ «πόρτα – πόρτα» στις γειτονιές του λεκανοπεδίου, αρχής γενομένης από την ομιλία του στο Μοσχάτο, ενώ όπως πρόσθεσε «το μήνυμα μας θέλει περισσότερη αναπαραγωγή και μέσω των σόσιαλ μίντια».

Δημοσκοπήσεις και εκλογές

Σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις και τις διαρροές του ΠΑΣΟΚ προς άλλα κόμματα, ο κ. Ανδρουλάκης υπολόγισε τις απώλειες του κόμματός του σε λιγότερο από μία μονάδα (0,7%), ενώ σχετικά με ενδεχόμενη πολιτική πρωτοβουλία από τη Μαρία Καρυστιανού παρατήρησε ότι από αυτό θα χάσουν τόσο η Ελληνική Λύση όσο και το υπό δημιουργία κόμμα Τσίπρα.

Σε σχέση με τις εκλογές, η πρόβλεψη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ήταν ότι δεν θα γίνουν πρόωρες, στη βάση του επιχειρήματος ότι η κυβέρνηση έχει «καύσιμο» μέχρι το 2027, εννοώντας τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ωστόσο, ο κ. Ανδρουλάκης εμφανίστηκε ιδιαίτερα ανήσυχος για την πορεία της οικονομίας, χωρίς να αποκλείει το επόμενο διάστημα η χώρα να μπει σε περιπέτειες αν δεν αλλάξει ριζικά το παραγωγικό μοντέλο που στηρίζεται μόνο στο real estate και τον τουρισμό. Εξέφρασε δε την απορία του για το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό δεν έγινε σοβαρή και σε βάθος συζήτηση για τα ζητήματα των προοπτικών της οικονομίας τόσο στη διάρκειας της κοινοβουλευτικής διαδικασίας όσο και στο δημόσιο διάλογο.

Αναφερόμενος στα εσωκομματικά, ανέφερε ότι το συνέδριο θα γίνει πιθανότατα το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαρτίου, αλλά θα κλειδώσει όταν επιβεβαιωθεί ο χώρος που θα το φιλοξενήσει. Αστειευόμενος είπε ότι το ίδιο διάστημα διεξάγεται και το συνέδριο Πορτογάλων Σοσιαλιστών, που τον έχουν καλέσει να πάρει μέρος.

Φειδωλός στα λόγια, αλλά οι εκφράσεις του ίσως φανέρωναν τις προθέσεις του, ήταν σε σχέση με τα σενάρια διεύρυνσης... Απαντωντας σε ερωτήματα για το ενδεχόμενο προσχώρησης του ανεξάρτητου βουλευτή Ευάγγελου Αποστολάκη είπε γελώντας: «Ποιος ο Μιλένας;», ενώ ερωτώμενος για το εάν οι πόρτες του ΠΑΣΟΚ είναι ανοιχτές για την Νίνα Κασιμάτη σχολίασε ότι με νόημα: «Είναι Χριστούγεννα...»

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έκανε γνωστό στους δημοσιογράφους ότι θα περάσει Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στην Αθήνα οικογενειακά (θα έρθει και η μητέρα του από το Ηράκλειο), ενώ για τα Θεοφάνεια -όπως και τις προηγούμενες χρονιές θα βρεθεί στο Πατριαρχείο στο Φανάρι για τον καθαγιασμό υδάτων στον Κεράτιο Κόλπο.

Σε ό,τι αφορά το μενού, περιελάμβανε σαλάτες, χωριάτικη, βραστά λαχανικά, χόρτα, παντζάρια, φάβα, κολοκυθάκια τηγανητά, πατάτες, καλαμαράκια, μαριδάκι, γαρίδες με κριθαράκι και στο τέλος προσφέρθηκε χαλβάς σιμιγδαλένιος, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, ενώ οι περισσότεροι προτίμησαν λευκό κρασί και ορισμένοι τσίπουρο.

Φεύγοντας, οι δημοσιογράφοι πήραν δώρο από το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ ένα καλαίσθητο γούρι από τη «Φλόγα», τον σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια.