ΠΑΣΟΚ: Δείπνα, γεύματα, μαζώξεις, συναντήσεις...

Δεν είναι μόνο οι γιορτές που το επιβάλλουν. Είναι προφανώς και η αγωνία για όσα έρχονται τη νέα χρονιά και όσα πρέπει να γίνουν και να σχεδιαστούν. Όπως άλλωστε λέει η γνωστή λαϊκή ρήση «των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν».

Εν προκειμένω για το ΠΑΣΟΚ, σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει προνοητικότητα, σε κάποιες άλλες αβελτηρία, το μόνο σίγουρο είναι ότι το μενού έχει εδέσματα πολλών ειδών για όλες τις ορέξεις...

Χθες Δευτέρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης τα έλεγε επί σχεδόν δύο ώρες με τους δημοσιογράφους στη γνωστή ψαροταβέρνα «Τράτα» στην πλατεία της Καισαριανής, τρώγοντας λαϊκούς θαλασσινούς μεζέδες, όπως καλαμαράκια, μαριδάκι και γαρίδες που συνοδεύονταν από παντζάρια, χόρτα και βραστά κολοκυθάκια.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έδειξε αισιόδοξος για το κόμμα του, παρά το μάλλον δυσοίωνο δημοσκοπικό περιβάλλον, υπολογίζοντας τις απώλειες, από το σύνολο των υπό δημιουργία κομμάτων, σε λιγότερο της μίας ποσοστιαίας μονάδας. Η «κολλημένη βελόνα» για την Χαριλάου Τρικούπη, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, είναι περισσότερο πρόβλημα στα αστικά κέντρα, όπου όμως διαβιεί ο μισός πληθυσμός της χώρας, άρα ο πονοκέφαλος απαιτεί κάτι πιο δραστικό από μια ασπιρίνη...

Ο κ. Ανδρουλάκης σκοπεύει να δώσει έμφαση στο λεκανοπέδιο της Αττικής, αρχής γενομένης από το Μοσχάτο όπου μίλησε χθες, προκειμένου τα μηνύματα που θέλει να περάσει το ΠΑΣΟΚ να σπάσουν το «φράγμα» των ΜΜΕ και να φτάσουν απευθείας στη βάση. Κι όπως τόνισε στην ανοιχτή ομιλία του προς τους συγκεντρωμένους ««μια τρίτη θητεία της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη θα ισοδυναμεί με συνέχιση των ίδιων προβλημάτων και των ίδιων περιπετειών», ενώ ως προς τα πολιτικά διακυβεύματα, ανέφερε, δείχνοντας ότι το μόνο ΠΑΣΟΚ και όχι άλλα κόμματα, όπως ο υπό ίδρυση φορέας Τσίπρα, μπορεί να δώσει διέξοδο: «Η πολιτική αλλαγή είναι μονόδρομος. Πολιτική αλλαγή με τη δημοκρατική παράταξη. Αν δεν νικήσουμε εμείς, η ήττα θα είναι της κοινωνίας».

Παπανδρέου – Δούκας – Σαχινίδης

Την ίδια ώρα, ποικίλες συζητήσεις στα πασοκικά πηγαδάκια έχει προκαλέσει μια άλλη συνάντηση, η οποία δεν ανακοινώθηκε αλλά διέρρευσε ως πληροφορία μετά τη διεξαγωγή της. Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, ο «μυστικός δείπνος» έγινε βράδυ Πέμπτης σε ξενοδοχείο του κέντρου της Αθήνας και είχε τρεις βασικούς συνδαιτημόνες:

Τον οικοδεσπότη Γιώργο Παπανδρέου , τον παπανδρεϊκό πρώην υπουργό Οικονομικών, Φίλιππο Σαχινίδη και τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα. Στο τραπέζι της μάζωξης έπεσαν όλα τα τεκταινόμενα στην ευρύτερη Κεντροαριστερά που εσχάτως επιδεικνύει εκ νέου μεγάλη κινητικότητα αλλά και ο ορίζοντας ενόψει συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ. Η αναζήτηση φόρμουλας για τη σύναψη μιας συμμαχίας φέρεται να ήταν ένα από τα αντικείμενα που τους απασχόλησαν. Εξάλλου, αμφότεροι οι συμμετέχοντες έχουν συμπορευτεί και στο παρελθόν, ενώ μιλούν περίπου κοινή γλώσσα σε σχέση τις διεργασίες στον προοδευτικό χώρο.

Τέλος, έντονο άρωμα κεντροαριστεράς είχαν και ορισμένες παρουσίες και συζητήσεις στην πρόσφατη εκδήλωση που διοργάνωσε στην Αίγλη Ζαππείου η Εφημερίδα των Συντακτών για τα 13 χρόνια κυκλοφορίας της.

Έστω και για λόγους χωροταξικούς σε κοινές ροτόντες, ανταλλάσσοντας απόψεις, λέγοντας ιστορίες και κάνοντας χιούμορ, βρέθηκαν για αρκετή ώρα μεταξύ άλλων ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Λαλιώτης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης, ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς, αλλά και τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς και Όλγα Γεροβασίλη με τους πρώην υπουργούς του ΠΑΣΟΚ Κώστα Σκανδαλίδη και Νίκο Σηφουνάκη, ενώ στο ίδιο χώρο συνυπήρξε και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.