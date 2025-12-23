Τσίπρας: «Να ετοιμάζεται να γράψει βιβλίο ο Μητσοτάκης γιατί δεν τον βλέπω να έχει τρίτη 4ετία»

Ο Αλέξης Τσίπρας συνομιλώντας με φοιτητές και φοιτήτριες του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου είχε ο Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή την έκδοση του βιβλίου «Ιθάκη» εξήγησε ότι ο ίδιος με το βιβλίο του ασκεί κριτική σε μερικά μόνο από τα εκατοντάδες πρόσωπα με τα οποία συνεργάστηκε, επαναλαμβάνοντας πως ο ίδιος πήρε την ευθύνη για κεντρικές πολιτικές επιλογές της κυβέρνησής του, όπως η διαπραγμάτευση, το δημοψήφισμα, η Novartis και οι τηλεοπτικές άδειες.

«Είπε τίποτα ποτέ ο Σημίτης; ο Καραμανλής ή ο Παπανδρέου; εγώ τόλμησα να γράψω ένα βιβλίο και κάποια στιγμή πρέπει να γράψει ο Μητσοτάκης ένας βιβλίο για το πώς κατάφερε να οδηγήσει σε κατάρρευση το κράτος δικαίου στη χώρα και σε ένα καθεστώς ανυποληψίας στην Ε.Ε.» είπε ο κ. Τσίπρας απευθυνόμενος προς τους φοιτητές.

«Να μας πει γιατί έφτιαξε αυτόν τον μηχανισμό του Predator που άκουγε το μισό πολιτικό σύστημα. Να μας πει τι ακριβώς έκανε με τις επιδοτήσεις τις ευρωπαϊκές και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να μας πει γιατί προχώρησε στη συγκάλυψη των Τεμπών. Κάποια στιγμή πρέπει να γράψει κι αυτός ένα βιβλίο. Νομίζω ότι πρέπει να προετοιμάζεται από τώρα γιατί δεν το βλέπω να έχει τρίτη τετραετία, οπότε καλό θα είναι» είπε χαρακτηριστικά.

«Έλλειψη εμπιστοσύνης σε θεσμούς και κόμματα»

Ο κ. Τσίπρας απαντώντας σε ερωτήσεις φοιτητών, έκανε λόγο για «πρωτοφανή κατάσταση» αναφερόμενος στην έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι σε κόμματα και θεσμούς όπως η δικαιοσύνη:

«Αυτό συνιστά ένα καμπανάκι κινδύνου καθώς αν δεν υπάρξει ένα σοκ δημοκρατίας και συμμετοχής, μια υπέρβαση της σημερινής στασιμότητας, ελλοχεύει ο κίνδυνος αυτό το υλικό να αποτελέσει τροφή της ακροδεξιάς και της αντιπολιτικής».

«Η χώρα δε χρεοκόπησε το 2015, χρεοκόπησε το 2009 έχασε το 25% του εθνικού της πλούτου εξαϋλώθηκε» είπε ο κ. Τσίπρας απαντώντας σε ερώτηση φοιτητή για τις κλειστές τράπεζες και τις ουρές στα ΑΤΜ κάνοντας λόγο για «τραγικές στιγμές με κλειστά μαγαζιά, ουρές στα ταμεία ανεργίας και ανθρώπους να αυτοκτονούν, στιγμές πιο τραγικές από το να περιμένεις στην ουρά για τα 60 ευρώ».

«Την κρίση δεν την έφεραν οι δικές μου επιλογές αλλά ένα στρεβλό παραγωγικό μοντέλο, οι πελατειακές λογικές, η διαπλοκή και η διαφθορά, μια κυβέρνηση που διόγκωσε το έλλειμμα στο 15% τότε, αυτά μας οδήγησαν στη χρεοκοπία» προσέθεσε.