Όταν ο Τσίπρας κουβεντιάζεται σε «γαλάζιες» μαζώξεις

Τα γεύματα των ηγετών και οι συζητήσεις μεταξύ υπουργών και βουλευτών όλων των κομμάτων, κατά τη διάρκεια τους, επικεντρώνονται στο Αλέξη Τσίπρα. Και τις τελευταίες ημέρες και στην κ. Καρυστιανού



Το ίδιο συνέβη, όπως δημοσιοποιήθηκε και στο γεύμα που παράθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης και σε συναντήσεις, όπως μαθαίνουμε μεταξύ βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος αλλά και σε μόνιμη βάση στον ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά.



Σύμφωνα με πληροφορίες μας, προσφάτως σε συνάντηση βουλευτών της ΝΔ, σε ψαροταβέρνα. ήταν τρία τα τραπέζια, με διαφορετικές παρέες, το ενδιαφέρον όλων ήταν οι επικείμενες εκλογές, τα ποσοστά στις περιφέρειες τους που θα λάβει το κυβερνών κόμμα και τα αντίστοιχα ποσοστά που θα κατακτήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Πολλοί έλεγαν πως ο πρωθυπουργός δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία για τη συμμετοχή του πρώην πρωθυπουργού στις εκλογές, χωρίς αυτό να σημαίνει πως θα είναι και αδιάφορο το ποσοστό. Καθώς από αυτό θα εξαρτηθούν πολλά ως εκλογικές καραμπόλες.



Ενδιαφέρον είχε, όμως, η άποψη ενός εκ των βουλευτών, έμπειρου σε εκλογικές μάχες, που σημείωνε με δηκτικό τρόπο, πως «δεν πρέπει να υποτιμάμε το γκελ του Αλέξη στον κόσμο. Αφού αν καταφέρει να αναδειχθεί νικητής στη διαμάχη με το ΠΑΣΟΚ, τότε από την επόμενη ημέρα όλα θα είναι διαφορετικά». Σημείωνε, δε, πως «η δεύτερη κάλπη θα βγάλει κυβέρνηση»…



Πολλά τα «εάν» και ακόμη περισσότερα τα συμπεράσματα…

