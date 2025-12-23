Απεβίωσε η Σύλβα Ακρίτα σε ηλικία 97 ετών

Η μητέρα της Έλενας Ακρίτα, Σύλβα, άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 97 ετών, όπως ανακοίνωσε η κόρη της με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Γεννημένη στις 17 Ιουλίου 1928 στη Θεσσαλονίκη από Μικρασιάτες γονείς, υπήρξε μία από τις σημαντικές προσωπικότητες της ελληνικής πολιτικής σκηνής. Ο πατέρας της, Κωνσταντίνος Γιαβάσογλου, υπηρέτησε ως γερουσιαστής και υπουργός Πρόνοιας, με σημαντική δράση στη στέγαση των προσφύγων. Η μητέρα της, Λουκία Ρουσσίδη, υπήρξε σημαντική επιρροή στη ζωή της. Η Σύλβα μεγάλωσε με συνείδηση των κοινωνικών αναγκών και αργότερα εστίασε τις σπουδές της στη κοινωνική πρόνοια.

Η γνωριμία της με τον Λουκή Ακρίτα, πολιτικό, δημοσιογράφο και συγγραφέα, ήρθε όταν εκείνος ήταν γενικός γραμματέας της Ε.Π.Ε.Κ. και αργότερα υπουργός Παιδείας της Ένωσης Κέντρου. Παντρεύτηκαν το 1954 και απέκτησαν μια κόρη, την Έλενα Ακρίτα, η οποία ακολούθησε τη δημοσιογραφική και πολιτική πορεία της μητέρας της.

Η πολιτική της δράση

Μετά τον θάνατο του συζύγου της, Λουκή Ακρίτα, το 1967, η Σύλβα Ακρίτα έγινε η μοναδική γυναίκα υποψήφια βουλευτής της Ένωσης Κέντρου. Όταν η δικτατορία των συνταγματαρχών επιβλήθηκε, εντάχθηκε στον αντιδικτατορικό αγώνα, συμμετέχοντας στο Πατριωτικό Μέτωπο. Στη συνέχεια, η χούντα τη συνέλαβε και την καταδίκασε σε δέκα χρόνια κάθειρξη.

Αργότερα, έγινε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και συμμετείχε στην παρουσίαση της Διακήρυξης της 3ης Σεπτέμβρη. Στις εκλογές του 1974, η Σύλβα Ακρίτα εξελέγη βουλευτής και έγινε η πρώτη γυναίκα που εκλέχθηκε στο κοινοβούλιο για το ΠΑΣΟΚ. Το 1981, αναδείχθηκε ξανά πρώτη σε ψήφους από τις γυναίκες, ενώ ανέλαβε κορυφαίες θέσεις, όπως Κοσμήτορας του Προεδρείου και Πρόεδρος της Εθνικής Βιβλιοθήκης.

Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας

Το 1986, η Σύλβα Ακρίτα ανέλαβε καθήκοντα υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υπό την ηγεσία του Ανδρέα Παπανδρέου. Παρά τις δυσκολίες και τις αντιστάσεις που υπήρχαν στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, κατάφερε να φέρει εις πέρας σπουδαία νομοθετήματα. Ανάμεσά τους, η «Απόσβεση Χρεών Προσφύγων» και η αναμόρφωση του τομέα πρόνοιας, αλλά και το επαναστατικό νομοσχέδιο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Πρόσφερε επίσης σημαντική προσφορά στη μελέτη και οργάνωση προγραμμάτων για την τρίτη ηλικία και τον οικογενειακό προγραμματισμό, ενώ ίδρυσε νέους βρεφονηπιακούς σταθμούς και ανέπτυξε το θεσμό της υιοθεσίας.

Μεταγενέστερη πολιτική σταδιοδρομία και αποχώρηση από την πολιτική

Η Σύλβα Ακρίτα επανεκλέχθηκε βουλευτής στις εκλογές του 1989 και του 1993, ενώ κατείχε θέσεις εκπροσώπησης στο Συμβούλιο Ευρώπης. Το 1996, όταν ο Κώστας Σημίτης ανέλαβε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, αποφάσισε να αποχωρήσει από την ενεργό πολιτική σκηνή, ολοκληρώνοντας μια σημαντική και μακρά πολιτική πορεία.

Με τη ζωή και την πορεία της, άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην ελληνική πολιτική, ενώ η πολιτική της δράση υπήρξε καθοριστική για την αναμόρφωση της ελληνικής κοινωνικής πρόνοιας και τη βελτίωση των συνθηκών για τα ευάλωτα κοινωνικά στρώματα.