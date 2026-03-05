Πέθανε ο Άλκης Ρήγος, ιδρυτικό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ τον Άλκη Ρήγο, έναν πολιτικό διανοούμενο που αφιέρωσε τη ζωή του στην ενεργό δράση και στους αγώνες για ελευθερία, δημοκρατία και πρόοδο, αλλά και στην πολιτική επιστήμη», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος για την απώλεια ενός εκ των πρωτεργατών του κόμματος, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών.



Συνεχίζοντας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «Η δράση του στον αντιδικτατορικό αγώνα, η πανεπιστημιακή του διαδρομή, η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ενασχόλησή του με τα κοινά και τον συνδικαλισμό, το έργο του στην ΑΥΓΗ και στο ινστιτούτο "Νίκος Πουλαντζάς" αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για όλους μας. Ιδρυτικό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, συνέβαλε καθοριστικά στον προοδευτικό διάλογο και στο ρεύμα της κομμουνιστικής ανανέωσης στη χώρα μας. Το ήθος, η προσφορά, το έργο και οι αγώνες του αποτελούν λαμπρό παράδειγμα για όσους συνεχίζουν να μάχονται για μια πιο δίκαιη κοινωνία. Άλκη ήταν τιμή μας να σε αποκαλούμε σύντροφο. Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του».