Η Μαρία Συρεγγέλα κινείται νομικά κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για την Καλλιόπη Σεμερτζίδου

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με συκοφαντεί και με εξυβρίζει ανερυθρίαστα καθημερινά», τονίζει σε ανακοίνωσή της η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

Η Μαρία Συρεγγέλα (Eurokinissi)
Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Συρεγγέλα, σκοπεύει να προβεί σε νομικές διαδικασίες, εναντίον της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία, όπως τονίζει σε ανακοίνωση της η κ. Συρεγγέλα, «ισχυρίζεται ψευδώς ότι ήταν συνεργάτιδά μου η Καλλιόπη Σεμερτζίδου».

Η ανακοίνωση της κ. Συρεγγέλα έχει ως εξής: «Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με συκοφαντεί και με εξυβρίζει ανερυθρίαστα καθημερινά.

Ισχυρίζεται ψευδώς ότι ήταν συνεργάτιδά μου η Καλλιόπη Σεμερτζίδου. Έχω κατ' επανάληψη διαψεύσει την ύπαρξη οποιασδήποτε σχέσης μαζί της. Πάρα ταύτα, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κωφεύει και εμμένει στις συκοφαντίες.

Ο δικηγόρος μου ήδη προβαίνει στις νόμιμες ενέργειες προς προστασία της τιμής και της υπολήψεώς μου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

