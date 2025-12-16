Έτοιμη να καταθέσει αγωγή κατά της Κωνσταντοπούλου η Συρεγγέλα: «Έχει πάθει εμμονή μαζί μου»

Έτοιμη να κινηθεί νομικά ενάντια στη Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι η Μαρία Συρεγγέλα, με αφορμή φωτογραφίες που δείχνει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μαζί με τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και την Καλλιόπη Σεμερτζίδου, επιχειρώντας να υποστηρίξει ότι υπήρξαν συνεργάτιδες στο παρελθόν.

Υπενθυμίζεται ότι ένταση είχε προκληθεί και στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, απευθυνόμενη στη Μαρία Συρεγγέλα, είπε «Σιγά μην σκίσετε κανένα καλσόν» και κατηγορήθηκε για λεκτική και σεξιστική επίθεση.

Όπως αναπαράγει το «Buongiorno» στο Mega, η Μαρία Συρεγγέλα δήλωσε: «Σαφώς προχωράω σε αγωγή. Για ποιο λόγο; Διότι είπε - καθώς έχει πάθει μια εμμονή μαζί μου τις τελευταίες μέρες η Ζωή Κωνσταντοπούλου - ότι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου ήταν συνεργάτιδα στο γραφείο μου. Είπε ότι κάνω παρέα με κακοποιά στοιχεία».

Αναφορικά με την επίμαχη φωτογραφία με την κυρία Σεμερτζίδου, η βουλευτής της ΝΔ τόνισε: «Της απάντησα εκείνη την ημέρα της κυρίας Κωνσταντοπούλου».

«Αν μπούμε στη λογική να ποινικοποιούμε τις φωτογραφίες, θα πρέπει τότε όλοι οι πολιτικοί πριν μπαίνουμε στη λογική να βγάζουμε φωτογραφία να ζητάμε: ποινικό μητρώο, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα».

«Και στο κάτω κάτω η κυρία Κωνσταντοπούλου που βγαίνει τόσο ''υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των γυναικών, η ίδια θεωρεί για τον εαυτό της ότι θα πρέπει ως δικηγόρος, και εγώ της το αναγνωρίζω, να υπερασπίζεται οποιονδήποτε κακοποιό σε εισαγωγικά, αλλά αυτό όμως δεν μπαίνει στη λογική για τους υπόλοιπους. Εγώ δεν έχω υπερασπιστεί ποτέ βιαστή», δήλωσε.