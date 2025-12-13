Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν είναι σεξιστικό, αλλά ταξικό το «μη σκίσεις κανένα καλσόν»

Αρνήθηκε κατηγορηματικώς τα περί «σεξιστικής» επίθεσης στη Μαρία Συρεγγέλα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, υποστηρίζοντας πως η φράση «μη σκίσεις κανένα καλσόν» που απηύθυνε στην αντιπρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής, δεν είναι σεξιστική, αλλά ταξική, κάνοντας λόγο για «υποκριτική πολιτική ορθότητα» από «ακραία φασίστες και σεξιστές».



Παρεμβαίνοντας στην Ολομέλεια της Βουλής, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε πως η επίμαχη φράση που προκαλέσε την έντονη αντίδραση της ΝΔ, αλλά και την καταδίκη εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, προέρχεται από τη γυναικεία εργατική τάξη.



«Έχω δώσει διαχρονικά πολλές μάχες για τα δικαιώματα. Απευθύνομαι σε αμαθείς, ημιμαθείς και υποκριτικά ευαίσθητους. Υπενθυμίζω πως ο ακραία σεξιστής Μακάριος Λαζαρίδης μου είχε πει πως “εσύ δεν έχεις παιδιά και δεν μπορείς να μιλάς για τα Τέμπη», ανέφερε αρχικώς από βήματος.

Και συνέχισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου λέγοντας: «Κάποιες γυναίκες της κλωστοϋφαντουργίας κατέκτησαν δικαιώματα με αίμα. Αυτές οι γυναίκες δεν φορούσαν καλσόν, αλλά χονδρές κάλτσες ή ήταν ξυπόλυτες. Αυτή η φράση προέρχεται από τις δεκαετίες του ‘50 και του ‘60. Είναι ταξική και όχι σεξιστική και αφορά γυναίκες της κλωστοϋφαντουργίας που δεν φορούσαν καλσόν».