Τα Χριστούγεννα της Ζωής και του Διαμαντή με γαλοπούλα και... κρασάκι

Με έναν προσωπικό τρόπο επέλεξαν να ευχηθούν για τα Χριστούγεννα ο Διαμαντής Καραναστάσης και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Το βράδυ της παραμονής, ο γνωστός ηθοποιός και βουλευτής ανάρτησε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο η Ζωή Κωνσταντοπούλου εμφανίζεται χαλαρή και χαμογελαστή, ποζάροντας σε γιορτινό τραπέζι με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι.

Τη φωτογραφία συνόδευσε με τη λεζάντα: «Παραμονή και σήμερα!! και συνεχίζουμε… Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο!», μεταφέροντας το εορταστικό κλίμα και τη χαλαρή διάθεση των ημερών.