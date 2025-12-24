Ευχές της Ζωής Κωνταντοπούλου για τα Χριστούγεννα - «Ο αγώνας είναι από μόνος του γιορτή»

Ευχές για τις γιορτινές μέρες των Χριστουγέννων μοιράστηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου με τους ακολούθους της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ευχήθηκε «χρόνια πολλά» σε όλους και έστειλε ένα μήνυμα ότι «ο αγώνας είναι από μόνος του γιορτή».

Συγκεκριμένα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έγραψε:

«Χρόνια πολλά σε όλες και όλους!

Χαρούμενα Χριστούγεννα, με Αγάπη, Ειρήνη και Δικαιοσύνη

Ας δώσουμε αγάπη, φροντίδα, αλληλεγγύη σε αυτούς που το έχουν ανάγκη!

Χρόνια πολλά και δύναμη στους αγρότες μας, που οι γιορτές τους βρίσκουν στους δρόμους, στα μπλόκα, για το δίκιο τους!

Χρόνια πολλά σε όποιον αγωνίζεται και διεκδικεί!

Ο αγώνας είναι από μόνος του γιορτή

Είστε στο μυαλό, στην καρδιά και στην σκέψη μου!

Είναι στο χέρι μας να φέρουμε αυτά που αξίζουμε»