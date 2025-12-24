Έσυρε τον χορό ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Στον Περισσό, ο Δημήτρης Κουτσούμπας άκουσε τα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα κάλαντα από την Αδελφότητα Αθηνών Αγίας Παρασκευή, το «Κεράσοβο» και του συγκρότημα του Νίκου Φιλιππίδη.

Μετά από τις καθιερωμένες ευχές ο κ. Κουτσούμπας έκανε δηλώσεις στις οποίες αναφέρθηκε στους αγρότες:

«Ξέρουμε όλοι, και είμαστε βαθιά πεισμένοι, ότι οι αγώνες των εργατών και των αγροτών δεν κλείνουν δρόμους, ανοίγουν τους δρόμους για το σήμερα και το αύριο του λαού μας, για ένα καλύτερο μέλλον. Παραλογισμός δεν είναι ο δίκαιος αγώνας των εργαζομένων, των αγροτών, η μάχη για την επιβίωσή τους στα μπλόκα του αγώνα, όπως λέει η κυβέρνηση. Παραλογισμός είναι η στάση της κυβέρνησης, και δυστυχώς και κάποιων άλλων κομμάτων, που προσπαθούν να στρέψουν τον ελληνικό λαό ενάντια στους δίκαιους αγώνες, ενάντια στους αγρότες» είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ.

Ο κ. Κουτσούμπας αντάλλαξε δώρο με τα μέλη των χορωδιών και πρώτος έσυρε αμέσως το χορό.

Eurokinissi

