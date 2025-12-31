Τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στον Κωνσταντίνο Τασούλα

Μέσα σε γιορτινό κλίμα, με το χαμόγελο να είναι ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του, ο Κωνσταντίνος Τασούλας άκουσε το πρωί της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου 2025 τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας -όπως συνηθίζεται- άκουσε τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στο Προεδρικό Μέγαρο από την Μπάντα των Ενόπλων Δυνάμεων, την Προεδρική Φρουρά, την Αδελφότητα Αθηνών Αγίας Παρασκευής Κόνιτσας «Το Κεράσοβο», τον Φιλανθρωπικό Σύλλογο «Η Αγκαλιά», την Πολιτιστική και Μουσικοχορευτική Ομάδα Καστελόριζου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Ακταιοκρήτες».