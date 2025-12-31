Τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς στο Μέγαρο Μαξίμου - Συνοδευόμενος από την κόρη του ο Μητσοτάκης

Την Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου 2025.

Ο πρωθυπουργός άκουσε τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς από μικρούς και μεγάλους εκπροσώπους της Ένωσης, που εντυπωσίασαν με τις παραδοσιακές στολές τους.

Στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη, βρισκόταν η κόρη του.