Πολιτική Κάλαντα Κυριάκος Μητσοτάκης

Τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς στο Μέγαρο Μαξίμου - Συνοδευόμενος από την κόρη του ο Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός άκουσε τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς από μικρούς και μεγάλους εκπροσώπους της Ένωσης, που εντυπωσίασαν με τις παραδοσιακές στολές τους.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Την Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου 2025.

Στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη, βρισκόταν η κόρη του. 

