Τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς στο Μέγαρο Μαξίμου - Συνοδευόμενος από την κόρη του ο Μητσοτάκης
Ο πρωθυπουργός άκουσε τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς από μικρούς και μεγάλους εκπροσώπους της Ένωσης, που εντυπωσίασαν με τις παραδοσιακές στολές τους.
Την Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου 2025.
Στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη, βρισκόταν η κόρη του.