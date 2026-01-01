Στο «Γεννηματάς» ανήμερα της Πρωτοχρονιάς ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Μαζί του ο Άδωνις Γεωργιάδης

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς» επισκέφθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (1/1) ανήμερα Πρωτοχρονιάς ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον υπουργό Υγείας και τον υφυπουργό Μάριο Θεμιστοκλέους, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με ασθενείς και εργαζόμενους και να ανταλλάξει ευχές για το νέο έτος.

Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε κλινικές και το τμήμα επειγόντων περιστατικών, όπου από τον Ιούνιο λειτουργεί το σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης των ασθενών ώστε να γίνεται γρήγορα η πρώτη διαλογή, και ενημερώθηκε για τη διαδικασία που ακολουθείται προκειμένου κάθε περιστατικό να παραπέμπεται χωρίς καθυστερήσεις για αξιολόγηση από τους κατάλληλους ιατρούς.

Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε επίσης για τα έργα αναβάθμισης που έχουν γίνει στο ΓΝΑ «Γεώργιος Γεννηματάς», με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στα οποία περιλαμβάνονται η ανακαίνιση της καρδιολογικής κλινικής και η αναβάθμιση του υπολογιστικού εξοπλισμού.