Πολιτική Κυριάκος Μητσοτάκης Άδωνις Γεωργιάδης Νοσοκομείο «Γεννηματάς»

Στο «Γεννηματάς» ανήμερα της Πρωτοχρονιάς ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Μαζί του ο Άδωνις Γεωργιάδης

Ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με ασθενείς και εργαζόμενους και να ανταλλάξει ευχές για το νέο έτος.

Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού
Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς» επισκέφθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (1/1) ανήμερα Πρωτοχρονιάς ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον υπουργό Υγείας και τον υφυπουργό Μάριο Θεμιστοκλέους, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με ασθενείς και εργαζόμενους και να ανταλλάξει ευχές για το νέο έτος.

Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού
Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε κλινικές και το τμήμα επειγόντων περιστατικών, όπου από τον Ιούνιο λειτουργεί το σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης των ασθενών ώστε να γίνεται γρήγορα η πρώτη διαλογή, και ενημερώθηκε για τη διαδικασία που ακολουθείται προκειμένου κάθε περιστατικό να παραπέμπεται χωρίς καθυστερήσεις για αξιολόγηση από τους κατάλληλους ιατρούς.

Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού
Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού

Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε επίσης για τα έργα αναβάθμισης που έχουν γίνει στο ΓΝΑ «Γεώργιος Γεννηματάς», με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στα οποία περιλαμβάνονται η ανακαίνιση της καρδιολογικής κλινικής και η αναβάθμιση του υπολογιστικού εξοπλισμού.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Πολιτική Κυριάκος Μητσοτάκης Άδωνις Γεωργιάδης Νοσοκομείο «Γεννηματάς»

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader