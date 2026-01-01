Ο πρώτος καφές του 2026 για τον Κυριάκο Μητσοτάκη - Αποκάλυψε την πρόταση γάμου στη Μαρία Σάκαρη

Είδηση - «βόμβα» έβγαλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στον καθιερωμένο πρώτο καφέ του έτους στο Κολωνάκι.

Ο πρωθυπουργός αποκάλυψε κάποια στιγμή στην ομήγυρη, ότι ο γιος του Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, έκανε πρόταση γάμου στην παγκοσμίου φήμης τενίστρια Μαρία Σάκκαρη και πως οι δυο τους πρόκειται να ανεβούν τα σκαλιά της εκκλησίας το 2027...



Η Μαρία Σάκκαρη και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είναι ζευγάρι εδώ και χρόνια. Αν και διατηρούν χαμηλό προφίλ, χωρίς να θέλουν να διαφημίζουν τη σχέση τους, δεν κρύβονται πια, με τη διάσημη τενίστρια μάλιστα να έχει μιλήσει με πολύ τρυφερά λόγια για τον σύντροφό της σε συνεντεύξεις της.

Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού

Από εκεί και πέρα, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να περάσει ορισμένες χαλαρές στιγμές με συνεργάτες του μετά τη δοξολογία στη Μητρόπολη Αθηνών το πρωί της Πέμπτης 1 Ιανουαρίου 2026.



Στην παρέα του πρωθυπουργού ήταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Καλαμάνης και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Δοξολογία για το νέο έτος στον Καθεδρικό Ναό των Αθηνών και τη συζήτησή του σε καφέ του κέντρου με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, τον Νικήτα Κακλαμάνη και τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη pic.twitter.com/JSmivpzXo2 — Flash.gr (@flashgrofficial) January 1, 2026

Στον καφέ στο Κολωνάκι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε σύμφωνα με πληροφορίες στους κ.κ Τασούλα και Κακλαμάνη ότι προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλία συναίνεσης με το ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία για την πλήρωση τριών χηρευουσών θέσεων επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φέρεται να ζήτησε από τον Νικήτα Κακλαμάνη να κινηθούν εκ νέου και με ταχείς ρυθμούς οι διαδικασίες για άμεση σύγκληση της Διάσκεψης των Προέδρων, με στόχο την εξασφάλιση της απαιτούμενης πλειοψηφίας των 3/5 της ολομέλειας.

Το ειδύλλιο Μητσοτάκη - Σάκκαρη

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και η Μαρία Σάκκαρη είναι ζευγάρι από τον Ιανουάριο του 2021. Οι δυο τους διατηρούσαν φιλική σχέση και είχαν κοινές παρέες, αλλά και κοινό ενδιαφέρον τους το τένις. Αυτό ήταν που τους έφερε πιο κοντά και κάπως έτσι η φιλία τους εξελίχθηκε σε σχέση συντροφικότητας.



Από το ξεκίνημα της σχέσης τους, φρόντιζαν να κρατούν χαμηλό προφίλ, ωστόσο η σχέση τους αποκαλύφθηκε περίπου πέντε μήνες μετά το ξεκίνημά της, όταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης εθεάθη να πανηγυρίζει στις κερκίδες του «Court Suzanne-Lenglen» στο Παρίσι, για την επική πρόκριση της Μαρίας Σάκκαρη στις «8» του Roland Garros τον Ιούνιο του 2021.



Αν και η Μαρία Σάκκαρη έχει ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα, λόγω της επαγγελματικής ενασχόλησής της με το τένις, ενώ και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης σπουδάζει στις ΗΠΑ, τα συνεχή ταξίδια δεν στάθηκαν ποτέ εμπόδιο στη σχέση τους, με τους δύο νέους να βρίσκουν τον τρόπο και τον χρόνο να περνούν μαζί όμορφες στιγμές.