Η πρωτοχρονιάτικη έξοδος του πρωθυπουργού με τον γιο του Κωνσταντίνο

Την πολυσυζητημένη ταινία Καποδίστριας του Γιάννης Σμαραγδής επέλεξε να παρακολουθήσει ανήμερα της Πρωτοχρονιάς ο Κυριάκος Μητσοτάκης , σε μια χαλαρή έξοδο στο κέντρο της Αθήνας, μαζί με τον γιο του, Κωνσταντίνο.



Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε σε έναν από τους ιστορικούς κινηματογράφους της πρωτεύουσας, το ATHINAION, όπου και φωτογραφήθηκε με τον ιδιοκτήτη, σε μια επίσκεψη που δεν πέρασε απαρατήρητη. Η ταινία, που από την πρώτη στιγμή έχει πυροδοτήσει συζητήσεις και αντικρουόμενες απόψεις, συνεχίζει να τραβά τα βλέμματα τόσο για το θέμα της όσο και για την καλλιτεχνική της προσέγγιση.



Σε σχετική ανάρτηση επισημαίνεται ότι η ταινία «Καποδίστριας» λειτουργεί ως αφορμή για να επιστρέψει το ελληνικό κοινό στις κινηματογραφικές αίθουσες, με την εμπειρία θέασης στην αίθουσα ATMOS ONE-1 να προσθέτει ξεχωριστό βάρος στη συνολική εμπειρία. Ανήμερα Πρωτοχρονιάς, σε μια στιγμή μακριά από την πολιτική ένταση της καθημερινότητας, ο Πρωθυπουργός επέλεξε τον κινηματογράφο, επιβεβαιώνοντας ότι ο πολιτισμός παραμένει –έστω και για λίγο– κοινό σημείο αναφοράς για όλους.