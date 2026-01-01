Η χρονιά της αλήθειας για Μητσοτάκη και όχι μόνο...

Μόνο όποιος δεν θέλει να δει την αλήθεια, θα μπορέσει να υποστηρίξει ότι το 2025 έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο για το πολιτικό σύστημα. Η αμφισβήτηση των πάντων μπορεί θεωρητικά να έχει απομονώσει την κυβέρνηση από μεγάλα τμήματα της κοινωνίας, αλλά η ανυπαρξία αντιπολίτευσης ως εναλλακτικής πρότασης εξουσίας είναι ότι χειρότερο για τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία μας.

Αλλά όπως είχε πει και ο Παύλος Μπακογιάννης “στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα” το 2026 θα είναι μια χρονιά που θα κρίνει στο πεδίο εάν μπορεί η δημοκρατία μας να βρει διέξοδο και πως. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης , δεν μπαίνει με φόρα στο 2026, καθώς οι αγροτικές κινητοποιήσεις έφεραν στην επιφάνεια ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που κάποια στιγμή έχουν κληθεί να αντιμετωπίσουν όλες οι κυβερνήσεις. Και αυτό είναι η απόφασή τους να κυβερνήσουν, με όποιο πολιτικό κόστος. Στην υπόθεση των αγροτών, η κυβέρνηση πιάστηκε να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις καθώς δεν τόλμησε να κυβερνήσει, αλλά άφησε το πρόβλημα να την πάρει από κάτω και τις όποιες λύσεις να μπαίνουν σε...παραδρόμους ταλαιπωρίας για τους πολλούς.

Η ίδια φάνηκε να είναι τροχονόμος διευθετήσεων επιδοτήσεων, φοβούμενη να δείξει ότι κυβερνά για τους πολλούς και όχι για οργανωμένες μειοψηφίες, που μπορούν να γράφουν στα..τρακτέρ τους , νόμους και τις διατάξεις και το φίδι από την τρύπα να το βγάζει η ΕΛΑΣ και όχι η κυβέρνηση.

Αυτά θα τα βρει μπροστά του ο πρωθυπουργός και θα κληθεί να πάρει αποφάσεις που θα έχουν πολιτικό κόστος σε μια προεκλογική χρονιά που η κάθε κοινωνική ομάδα θα ζητά από κάτι.

Η ώρα της αλήθειας έχει φτάσει για μια κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό που παραμένουν “οχυρωμένοι” στο 30% του μετώπου λογικής που πλέον και αυτό δοκιμάζεται από το....παράλογο.

Από την άλλη το 2026 βρίσκει την αντιπολίτευση κατακερματισμένη, και κυρίως χωρίς καμία πρόταση με αρχή-μέση και τέλος. Ποντάρει στο να χαϊδεύει αυτιά του κάθε διαμαρτυρόμενου και εξακολουθεί να πιστεύει σε μια εικονική πραγματικότητα που την φέρνει σε ποσοστά που επιβεβαιώνουν την ανύπαρκτη στρατηγική της. Δεν γνωρίζω ειλικρινά εάν ένας Τσίπρας μπορεί να φέρει την...Άνοιξη στην κεντροαριστερά. Αλλά πολύ φοβούμαι ότι για την αντιπολίτευση, ο αντίπαλός της δεν είναι πλέον ο Μητσοτάκης, αλλά ο αντισυστημισμός που καραδοκεί και απειλεί να την φέρει ακόμη πιο χαμηλά στην συνείδηση του κόσμου.

Το 2026 θα είναι η χρονιά της αλήθειας για πολλούς. Το ποιος θα την αντιληφθεί και θα διορθώσει λογικές και αφηγήματα θα φανεί. Πλέον ο πολιτικός χρόνος μετρά αντίστροφα...

ΥΓ. Καλή χρονιά σε όλους