Αγροτικά μπλόκα: Αυτές είναι οι εναλλακτικές διαδρομές για επιστροφή των εκδρομέων (χάρτες)
Η Ελληνική Αστυνομία συνιστά σταδιακή επιστροφή και συνεχή ενημέρωση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Η Τροχαία εκτρέπει τους οδηγούς σε εναλλακτικές διαδρομές, καθώς συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Οι παραγωγοί έχουν ανοίξει προσωρινά λωρίδες κυκλοφορίας για να διευκολύνουν την κίνηση, μέχρι την Κυριακή 4/12, οπότε και θα συνεδριάσουν εκ νέου.
Η ΕΛ.ΑΣ. έχει δημοσιοποιήσει χάρτες με τις εναλλακτικές διαδρομές και συνιστά στους οδηγούς να προγραμματίζουν τις μετακινήσεις τους αποφεύγοντας τη μαζική επιστροφή, προτιμώντας σταδιακή ή χρονικά μετατοπισμένη κίνηση.
Παράλληλα, οι εκδρομείς καλούνται να ενημερώνονται συνεχώς για τις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τις διαθέσιμες εναλλακτικές διαδρομές, οι οποίες επικαιροποιούνται διαρκώς.