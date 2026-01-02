Αγροτικά μπλόκα: Αυτές είναι οι εναλλακτικές διαδρομές για επιστροφή των εκδρομέων (χάρτες)

Η Τροχαία εκτρέπει τους οδηγούς σε εναλλακτικές διαδρομές, καθώς συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Οι παραγωγοί έχουν ανοίξει προσωρινά λωρίδες κυκλοφορίας για να διευκολύνουν την κίνηση, μέχρι την Κυριακή 4/12, οπότε και θα συνεδριάσουν εκ νέου.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει δημοσιοποιήσει χάρτες με τις εναλλακτικές διαδρομές και συνιστά στους οδηγούς να προγραμματίζουν τις μετακινήσεις τους αποφεύγοντας τη μαζική επιστροφή, προτιμώντας σταδιακή ή χρονικά μετατοπισμένη κίνηση.

Παράλληλα, οι εκδρομείς καλούνται να ενημερώνονται συνεχώς για τις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τις διαθέσιμες εναλλακτικές διαδρομές, οι οποίες επικαιροποιούνται διαρκώς.

Οι εναλλακτικές διαδρομές στη Βοιωτία

EΛ.ΑΣ

Πρώτη-προτεινόμενη-εναλλακτική-διαδρομή ΕΛ.ΑΣ