«Θα ανοίξουμε δίαυλο επικοινωνίας»: Άνοιγμα από τους αγρότες με μήνυμα Ανεστίδη

Σε νέα φάση φαίνεται πως μπαίνει το «παζάρι» των αγροτών με την κυβέρνηση, καθώς ο εκπρόσωπος των αγροτών από το μπλόκο των Μαλγάρων, Κώστας Ανεστίδης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο έναρξης διαλόγου με την κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οποιαδήποτε απόφαση θα ληφθεί συλλογικά και με βάση τις αποφάσεις των αγροτών.

«Την Κυριακή θα ανοίξουμε δίαυλο επικοινωνίας με την κυβέρνηση», είπε ο Κώστας Ανεστίδης, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ. Ο εκπρόσωπος των αγροτών από τα Μάλγαρα και μέλος του πανελλήνιου συντονιστικού οργάνου, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη συνέλευση που έγινε στο συγκεκριμένο μπλόκο, δήλωσε ότι την Κυριακή (4/1), στη γενική συνέλευση των αγροτών στα Μάλγαρα, «θα ρίξουμε άγκυρα για να ανοίξει δίαυλος επικοινωνίας με την κυβέρνηση».

Ο κ. Ανεστίδης δεν έδωσε παραπάνω στοιχεία από τη σύσκεψη που προηγήθηκε, όμως ανέφερε πως υπάρχει ήδη μια επαφή με την κυβέρνηση για να εξεταστούν συγκεκριμένα αιτήματα κι αν η κυβέρνηση φανεί θετική, τότε θα πάνε στο τραπέζι του διαλόγου. Σε διαφορετική περίπτωση, θα συνεχιστούν και θα κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις.

Την ίδια ώρα, οι προτάσεις που επεξεργάζεται το συντονιστικό όργανο στο μπλόκο της Νίκαιας θα αποτελέσουν τη βάση της συζήτησης στη γενική συνέλευση που αναμένεται την Κυριακή, όπου θα κατατεθούν απόψεις και θα διαμορφωθεί - όπως όλα δείχνουν - η τελική στάση των αγροτών. Πάντως, στη Νίκαια οι αγροτοκτηνοτρόφοι δείχνουν να κρατούν πιο «σκληρή» γραμμή όσον αφορά τον διάλογο με την κυβέρνηση.

Παράλληλα, οι ίδιες προτάσεις θα παρουσιαστούν ως εισήγηση του μπλόκου της Νίκαιας στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή στα Μάλγαρα. Εκεί, εκπρόσωποι αγροτικών κινητοποιήσεων από όλη τη χώρα αναμένεται να ανταλλάξουν απόψεις και να αποφασίσουν για τον συντονισμό των δράσεών τους το επόμενο διάστημα.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, επιδιώκοντας ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ενώ η πιθανότητα διαλόγου με την κυβέρνηση παραμένει υπό προϋποθέσεις και με βασικό γνώμονα τις συλλογικές αποφάσεις του αγροτικού κόσμου.

Ανοιχτά και σήμερα τα μπλόκα σε Μάλγαρα, Ευζώνους, Προμαχώνα, Νίκη

Στο μεταξύ, ανοιχτά παραμένουν και σήμερα τα μπλόκα των αγροτών στα Μάλγαρα, τον Προμαχώνα, τους Ευζώνους και το τελωνείο της Νίκης για την ευχερή μετακίνηση των εκδρομέων των γιορτών, αλλά και εν αναμονή των αποφάσεων που αναμένεται να ληφθούν την Κυριακή για τα επόμενα βήματα των αγροτικών κινητοποιήσεων, στο πλαίσιο της πανελλαδικής σύσκεψης των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα. Υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες της πανελλαδικής σύσκεψης των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα θα αρχίσουν την Κυριακή, στις 12 το μεσημέρι, στο Πολιτιστικό Κέντρο των Μαλγάρων, στη Θεσσαλονίκη.