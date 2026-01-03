Αγρότες: Επιστρέφουν δυναμικά στα μπλόκα μετά τις γιορτές - Στο «τραπέζι» συλλαλητήριο στην Αθήνα

Μετά τη σύντομη παύση των εορτών, οι αγρότες επιστρέφουν σήμερα, Σάββατο (3/1), στα μπλόκα ενώ την Κυριακή (4/1), δίνουν ραντεβού στην πανελλαδική σύσκεψη στις 12 μ.μ. που θα πραγματοποιηθεί στα Μάλγαρα, όπου αναμένεται να ληφθούν καθοριστικές αποφάσεις για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, οι διαμαρτυρόμενοι προσέρχονται αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση, εξετάζοντας πιο δυναμικές μορφές πίεσης, καθώς, όπως αναφέρουν, δεν έχουν δει μέχρι στιγμής ουσιαστικές απαντήσεις στα βασικά τους αιτήματα. Μάλιστα, μπαίνει στη σφαίρα του διαλόγου και το σενάριο να πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο στην Αθήνα με τη συμμετοχή των αγροτών να αναμένεται ιδιαίτερα μεγάλη.

Ο πρόεδρος Αγροτικών Συλλόφων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στο mega: «Θα κατέβουν πάνω από 30.000 αγρότες στην Αθήνα».

Ανοίγει δίαυλος επικοινωνίας με την κυβέρνηση

Την ίδια ώρα, ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης ανέφερε ότι την Κυριακή πως αναμένεται να ανοίξει δίαυλος επικοινωνίας με την κυβέρνηση, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί το πλαίσιο και οι όροι του διαλόγου.

Στα μπλόκα καταγράφονται ήδη εισηγήσεις για γενικευμένη ένταση των κινητοποιήσεων, με τη σύσκεψη στα Μάλγαρα να θεωρείται κομβικής σημασίας. Εκεί θα κριθεί αν και πώς θα συνεχιστεί ο αγώνας, ενώ ορισμένοι αγροτοσυνδικαλιστές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Οι κινήσεις της κυβέρνησης

Από την πλευρά της κυβέρνησης, δόθηκαν στη δημοσιότητα στοιχεία για τις πληρωμές προς τον αγροτικό κόσμο το 2025 από ΟΠΕΚΕΠΕ, Υπουργείο Οικονομικών και ΕΛΓΑ. Σύμφωνα με αυτά, οι συνολικές ενισχύσεις αυξήθηκαν από 3,38 δισ. ευρώ το 2024 σε 3,82 δισ. ευρώ το 2025.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, χαρακτήρισε ακατανόητη τη στάση άρνησης διαλόγου από μερίδα αγροτοσυνδικαλιστών, σημειώνοντας ότι από τα 27 αιτήματα των μπλόκων τα 16 έχουν ήδη ικανοποιηθεί και τέσσερα βρίσκονται σε επεξεργασία. «Είναι ώρα όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας», τόνισε.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας απηύθυνε εκ νέου κάλεσμα για ουσιαστικό διάλογο, υπογραμμίζοντας ότι μόνο μέσα από συζήτηση μπορεί να υπάρξει πραγματική λύση στα προβλήματα του αγροτικού κόσμου.

Συνέλευση στο μπλόκο της Νίκαιας - Οι σκέψεις να κατέβουν στην Αθήνα

Παράλληλα, σήμερα, Σάββατο, στο μπλόκο της Νίκαιας έχει προγραμματιστεί γενική συνέλευση, προκειμένου να καθοριστεί η στάση με την οποία οι αγρότες θα συμμετάσχουν στην αυριανή πανελλαδική σύσκεψη.

Την ίδια στιγμή, εκπρόσωποι από το μπλόκο της Νίκαιας ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει καμία μυστική διαβούλευση ή παρασκηνιακή επικοινωνία με το Μέγαρο Μαξίμου. Όπως δηλώνουν, ζητούν ξεκάθαρες απαντήσεις από τον πρωθυπουργό και τα κυβερνητικά στελέχη, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και σαφή οικονομικά μεγέθη.

Τα βασικά αιτήματα αφορούν το υψηλό κόστος παραγωγής, την ευλογιά στα αιγοπρόβατα και την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος. Μέχρι να υπάρξουν σαφείς δεσμεύσεις, οι αγρότες εκτιμούν ότι η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποτελεί μονόδρομο.

Το είδος της κλιμάκωσης –από αποκλεισμούς παραδρόμων μετά τα Θεοφάνεια έως κινητοποιήσεις με τρακτέρ και συλλαλητήριο στην Αθήνα– αναμένεται να αποφασιστεί εντός της ημέρας.