Αγρότες: Σε πλήρη κινητοποίηση τα μπλόκα μετά το... διάλειμμα των γιορτών - Κρίσιμο το επόμενο 48ωρο

Στην πιο κρίσιμη φάση τους εισέρχονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών, με τα τρακτέρ να παραμένουν στο οδόστρωμα και τα μπλόκα να δίνουν δυναμικό «παρών», την ίδια ώρα που τα επόμενα 24ωρα είναι καθοριστικά για τη συνέχεια των δράσεων.

Χαρακτηριστικές είναι οι νυχτερινές εικόνες του Orange Press από το μπλόκο της Νίκαιας: ατέλειωτες σειρές φώτων και σιδερένιων οχημάτων μέσα στο σκοτάδι, με αναμμένα βαρέλια για το τσουχτερό κρύο.

Το κρίσιμο «ραντεβού» στα Μάλγαρα

Μετά από μια ιστορική Πρωτοχρονιά πάνω στην άσφαλτο, οι αγρότες εντείνουν τις διεργασίες για τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεών τους. Το επόμενο 48ωρο θεωρείται καθοριστικό: σήμερα, Παρασκευή, συνεδριάζει το συντονιστικό όργανο του μπλόκου της Νίκαιας, ενώ αύριο θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη συνέλευση των αγροτών που βρίσκονται στο σημείο πάνω από έναν μήνα.

Κομβικής σημασίας θεωρείται η πανελλαδική σύσκεψη της Κυριακής στα Μάλγαρα, με συμμετοχή εκπροσώπων από 50 μπλόκα, όπου αναμένεται να καθοριστούν τα επόμενα βήματα της κινητοποίησης.

Η «ιστορική» αλλαγή του χρόνου και το μήνυμα ενότητας

Η αποφασιστικότητα των αγροτών φάνηκε και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, όταν μετέτρεψαν την Εθνική Οδό σε υπαίθρια «αίθουσα» εκδηλώσεων. Με θερμοκρασίες υπό το μηδέν, άναψαν φωτιές σε βαρέλια, έστησαν ψησταριές με κοκορέτσια και υποδέχθηκαν το 2026 με ζωντανή ρεμπέτικη ορχήστρα και ζεστό κρασί.

Η κοπή της βασιλόπιτας έγινε πάνω στο καπό ενός τρακτέρ, στέλνοντας μήνυμα ενότητας: «Το φλουρί ανήκει σε κάθε σκηνή του μπλόκου». Σε ερώτηση για το κομμάτι που αφορά την κυβέρνηση, η απάντηση ήταν αφοπλιστική: «Θα κόψουμε ένα για την κυβέρνηση; Την κόψαμε το απόγευμα!».

Παρά το εορταστικό διάλειμμα, η ουσία παραμένει η ίδια, όπως τόνισε μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής: «Όταν έχουμε να κάνουμε με την επιβίωσή μας, την αξιοπρέπεια μας, τη ζωή μας την ίδια, δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω».

Τι επισημαίνει η Επιτροπή των μπλόκων

Στη σχετική ανακοίνωση – κάλεσμα, η Επιτροπή των μπλόκων έχει επισημάνει μεταξύ άλλων: «Έχοντας στο πλευρό μας την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, έχουμε αποκρούσει κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να συκοφαντήσει και να υπονομεύσει τον δίκαιο αγώνα μας. Δεν μπόρεσαν να μας λυγίσουν ούτε η καταστολή, ούτε ο κοινωνικός αυτοματισμός, ούτε τα καλέσματα σε προσχηματικούς διαλόγους, ούτε η λάσπη, οι συκοφαντίες και οι πιέσεις, ούτε η προσπάθεια διάσπασης της ενότητας μας με διάφορους “πρόθυμους”. Το μόνο που πετυχαίνουν όλα αυτά είναι να μεγαλώνουν την οργή και την αποφασιστικότητα μας απέναντι στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης.

Καλούμε τα μπλόκα με αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων να συμμετάσχουν στη νέα πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Γενάρη και ώρα 12 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα προκειμένου να συζητήσουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας, τις περαιτέρω κινήσεις μας.

Το λέμε ακόμα μια φορά: Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε. Με σκυμμένο το κεφάλι δεν πρόκειται ν’ αποχωρήσουμε. Δεν κάνουμε πίσω. Δεν φοβόμαστε. Δεν υποχωρούμε. Δεν ξεπουλιόμαστε. Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης».