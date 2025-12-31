Ρεβεγιόν στην άσφαλτο και κυβερνητικό Plan B με πρόστιμα: Η μεγάλη μάχη των μπλόκων την Πρωτοχρονιά

Ενώ η χώρα προετοιμάζεται για την αλλαγή του έτους, η ελληνική ύπαιθρος παραμένει «στο πόδι», με τους αγρότες να στήνουν το δικό τους ρεβεγιόν πάνω στα τρακτέρ. Ωστόσο, η φετινή Πρωτοχρονιά δεν θυμίζει σε τίποτα προηγούμενες χρονιές. Η κυβέρνηση, βλέποντας το αδιέξοδο να παρατείνεται, βγάζει από το συρτάρι το «Plan B», μετατοπίζοντας τη στρατηγική της από τον διάλογο στις κυρώσεις.

Μάλγαρα και Μέγαρα: Η διπλή πίεση στην κυκλοφορία



Στα Μάλγαρα, την παραδοσιακή «πύλη» των κινητοποιήσεων στη Βόρεια Ελλάδα, οι αγρότες αποφάσισαν να κρατήσουν τη διέλευση των οχημάτων ελεύθερη ως κίνηση καλής θέλησης για τους εκδρομείς, προειδοποιώντας όμως ότι αυτή είναι η «ηρεμία πριν την καταιγίδα». Την ίδια στιγμή, στα Μέγαρα, τα τρακτέρ παραμένουν παραταγμένα στην εθνική οδό, με τους παραγωγούς να ζυγίζουν τις επόμενες κινήσεις τους ενόψει της κρίσιμης πανελλαδικής σύσκεψης της Κυριακής (04/01).

Το κυβερνητικό «Plan B»: Πρόστιμα και αφαίρεση πινακίδων



Η ανοχή του Μεγάρου Μαξίμου φαίνεται πως εξαντλείται. Σύμφωνα με πληροφορίες του Flash.gr, η κυβέρνηση επεξεργάζεται ένα αυστηρό πλαίσιο διοικητικών κυρώσεων που θα ενεργοποιηθεί αμέσως μετά τα Θεοφάνεια, αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση. Το σχέδιο περιλαμβάνει:

Βαριά διοικητικά πρόστιμα στους ιδιοκτήτες τρακτέρ που παρακωλύουν συστηματικά τις συγκοινωνίες.

Αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας για όσους αρνούνται να απομακρύνουν τα οχήματά τους από κρίσιμους οδικούς άξονες.

Ταυτοποίηση μέσω ψηφιακών μέσων (κάμερες και υλικό από τα διόδια) για όσους παραβιάζουν τις μπάρες ή εμποδίζουν τη διέλευση φορτηγών στα τελωνεία.

Σκληρή γλώσσα από Χρυσοχοΐδη και Μαρινάκη



Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έστειλε σήμερα ξεκάθαρο μήνυμα: «Η κατάληψη δρόμων είναι παράνομη πράξη. Η Πολιτεία έχει τη δυνατότητα εφαρμογής του νόμου και θα το πράξει αν χρειαστεί».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να ρυμουλκήσει χιλιάδες τρακτέρ, αλλά μπορεί και οφείλει να βεβαιώσει τις παραβάσεις εκείνων που επιλέγουν την τυφλή σύγκρουση αντί του διαλόγου.

Ορόσημο η 4η Ιανουαρίου



Όλα τα βλέμματα είναι πλέον στραμμένα στα Μάλγαρα, όπου την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί η πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων. Εκεί θα κριθεί αν οι αγρότες θα επιλέξουν την ολική ρήξη με «κάθοδο» στην Αθήνα ή αν θα αποδεχθούν το κάλεσμα για διάλογο υπό τη σκιά των απειλούμενων κυρώσεων.

