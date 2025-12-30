Μήνυση για παραβίαση προσωπικών δεδομένων από τον Γιώργο Μπότα μετά τον έλεγχό του για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Μήνυση για παραβίαση προσωπικών δεδομένων κατέθεσε ο αγροτοσυνδικαλιστής Γιώργος Μπότας, σχετικά με την υπόθεση που είναι σε εξέλιξη σε βάρος του για επιδοτήσεις που φέρεται να έλαβε από από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για 17 χωράφια - «φαντάσματα».

Συγκεκριμένα, ο αγρότης από το μπλόκο των Μαλγάρων βρέθηκε υπό έλεγχο -με τη συμμετοχή του ελληνικού FBI- για ποσό άνω των 49.000 ευρώ που φέρεται να πήρε για αγροτεμάχια που δεν αντιστοιχούσαν σε πραγματική ιδιοκτησία μόνο για την περίοδο 2019-2024.

Συνολικά για την ίδια περίοδο, ο ίδιος έλαβε επιδοτήσεις ύψους 126.448,66 ευρώ, ποσό που περιλαμβάνει και τις ενισχύσεις για τα ελεγχόμενα αγροτεμάχια.

Την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου ο Γιώργος Μπότας πέρασε τις πύλες του δικαστηρίου για να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για «παραβίαση προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου της δικογραφίας».

«Τα χωράφια δεν είναι φαντάσματα»

«Η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Θα το πάμε μέχρι τέλους, μέχρι την τελική δικαίωση για να τελειώσει ο πόλεμος λάσπης που έχω δεχτεί, χωρίς να μου δώσουν το δικαίωμα να αποδείξω την αθωότητά μου, καθώς διέρρευσαν προσωπικά δεδομένα, που αυτό ήταν κατάπτυστο», δήλωσε ο κ. Μπότας, εξερχόμενος από το δικαστικό μέγαρο.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής δεν απέκλεισε την πιθανότητα να υπάρχουν «κάποιες ελλείψεις στοιχείων» από ιδιοκτήτες χωραφιών τα οποία καλλιεργεί, αλλά τόνισε πως τα χωράφια «δεν είναι φαντάσματα» και ότι ανήκουν σε «πραγματικούς ιδιοκτήτες» εντός του νομού.

«Κάθε χρόνο παράγω 250 τόνους ρύζι, ξοδεύω 30.000 ευρώ σε εφόδια, 10.000 ευρώ σε αρδευτικά τέλη, τα οποία δηλώνω, πραγματική παραγωγή», σημείωσε ο κ. Μπότας.

«Από επιχειρηματίας έγινα ζητιάνος»

Όσον αφορά τη δέσμευση των λογαριασμών του, δήλωσε: «Έχουν σταματήσει τα πάντα. Ποιος είναι αυτός που μπορεί να ζήσει χωρίς λογαριασμό; Ούτε η δουλειά μου μπορεί να περπατήσει πλέον, ούτε η ζωή μου. Έχουν σταματήσει τα πάντα. Έχουν πέσει όλοι γύρω μου, ευτυχώς, να με βοηθήσουν. Έχω φτάσει, από ένα σημείο που ήμουν επιχειρηματίας, αυτή τη στιγμή να είμαι ζητιάνος, από τη μία μέρα στην άλλη. Όποιος μπορεί αυτό να το κατανοήσει, ας το κατανοήσει. Οι υπόλοιποι που θέλουν να συνεχίσουν να πετάνε λάσπη χωρίς να υπάρχει κάποια καταδίκη, ας το κάνουν».

Από την πλευρά της, η δικηγόρος του κ. Μπότα, Ανθούλα Ανάσογλου, τόνισε ότι «δεν μπορούν να καταπατούνται τα δικαιώματα του κάθε ελεγχόμενου» και το «τεκμήριο της αθωότητάς του».

Δικηγόρος Μπότα: «Ό,τι έχει εισπράξει το έχει δηλώσει»

«Ο εντολέας μου, μόλις χθες ενημερώθηκε από τις αρμόδιες αρχές για τα υποτιθέμενα αδικήματα, για τα οποία κρίνεται ύποπτος -όχι κατηγορούμενος- για την τέλεση συγκεκριμένων πράξεων, για τα οποία υπήρχε το έσχατο μέτρο της δέσμευσης των λογαριασμών. Ακόμη στοιχεία της δικογραφίας δεν έχουμε λάβει, αυτό θα γίνει με την κλήση του ως ύποπτος, έχει πάρει μόνο τη διάταξη», υπογράμμισε η δικηγόρος του Γιώργου Μπότα.

«Όταν λοιπόν ο ίδιος ενημερώνεται, όπως λέει το Σύνταγμα και οι νόμοι, χθες, δεν μπορεί κάποιος άλλος να ενημερώνεται πριν από αυτόν. Και θα δούμε αν διαπράττεται και το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης διά του Τύπου πλέον», ανέφερε η κ. Ανάσογλου

Για τον εντολέα της είπε πως «ό,τι έχει εισπράξει, το έχει δηλώσει και ό,τι ακίνητο υπάρχει, άρα δεν έχουμε κάτι ύποπτο. Όλα είναι απλώς μια διασταύρωση φορολογικών στοιχείων».