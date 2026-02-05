Δεσμεύεται η περιουσία του Παναγόπουλου - Ελέγχεται για υπεξαίρεση 1,5 εκ. ευρώ από το Δημόσιο

Στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του συνδικαλιστή της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου, προχώρησε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ο συνδικαλιστής φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων από το ελληνικό δημόσιο και την ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα.

Κατά τα ευρήματα, με την ιδιότητα του ως προέδρου τριών κέντρων και ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης φέρεται να υπεξαιρούσε χρήματα που προορίζονταν για τέτοιου είδους προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παγώνουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του και δύο ακίνητα του συγκεκριμένου προσώπου. Στην ίδια υπόθεση εμπλέκονται συνολικά επτά άτομα και έξι εταιρίες.

Το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα έχει ηδη διαβιβαστεί στον εισαγγελέα, ενώ εκεί περιγράφονται ενδείξεις για δύο κακουργήματα.

Αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσαν οι χρηματοδοτήσεις οι οποίες ελήφθησαν την χρονική περίοδο από το 2020 έως και το 2025 από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους ,ενώ η έρευνα ανέτρεξε και στον τρόπο διάθεσης αυτών των κονδυλίων.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι το κορυφαίο στέλεχος της συνδικαλιστικής ομοσπονδίας προέβη στην υπεξαίρεση χρηματικών κεφαλαίων που προέρχονταν από επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις του ελληνικού δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το συνολικό ύψος των επιδοτήσεων υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 73 εκατομμυρίων, ενώ το ποσό για το οποίο ελέγχεται ο συνδικαλιστής φέρεται να αφορά περίπου 1,5 εκατομμύριο.

Πώς γινόταν το φερόμενο ξέπλυμα

Κατά την Αρχή, ο συνδικαλιστής, προχωρώντας σε απευθείας αναθέσεις ή αναθέσεις μέσω διαγωνισμών των δημόσιων έργων σε συγκεκριμένες εταιρείες, καθώς και σε άλλες ενδιάμεσες εταιρείες στις οποίες διοχέτευε συστηματικά κεφάλαια και οι οποίες αυτές εταιρείες εναλλάσσονταν μεταξύ τους ως ανάδοχοι των έργων.

Ιδιαίτερη εντύπωση μάλιστα προκαλεί το γεγονός ότι με βάση τα ευρήματα της Αρχής, πολλές από τις απευθείας αναθέσεις δεν είχαν αναρτηθεί στη Διαύγεια.

Στη περίπτωση των αναθέσεων με διαγωνισμό παρατηρήθηκε ότι όλες οι ελεγχόμενες εταιρείες συμμετείχαν εναλλάξ για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα σε πολλούς διαγωνισμούς για την ανάληψη του έργου και φυσικά επιλέγονταν ως ανάδοχοι από την αρμόδια επιτροπή στην οποία πρόεδρος ήταν ο ίδιος ο συνδικαλιστής.

Η τακτική αυτή εκτιμάται ότι ακολουθήθηκε για να υπάρξει αληθοφάνειας και νομιμοφάνειας σε συναλλαγές ύψους τουλάχιστον 577.000 ευρώ, για την παροχή δήθεν υπηρεσιών εκ μέρους των εταιρειών γεγονός που στοιχειοθετεί τεχνητή διακίνηση κεφαλαίων και μεθόδευση στην κάλυψη της πραγματικής διάθεσης των πόρων των συμβάσεων.

Επιπλέον διαπιστώθηκαν εκτεταμένες μεταφορές χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς των συνδεδεμένων φυσικών προσώπων που στερούνταν νόμιμης αιτιολογίας, όπως και επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών που ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο και καταδεικνύουν την μεθόδευση της απόκρυψης της προέλευσης και της τελικής ιδιοποίησης των κεφαλαίων. Οι αναλήψεις αυτές δημιουργούν κατά την Αρχή σοβαρές υπόνοιες ότι τα ποσά περιέρχονταν εν τέλει στην κατοχή του ελεγχόμενου συνδικαλιστή και των αλλαγών ελεγχόμενων προσώπων.

Σε εξέλιξη και η ποινική έρευνα

Με βάση λοιπόν τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας, κατά την Αρχή προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Το πόρισμα που βρίσκεται στα χέρια του εισαγγελέα, σηματοδοτεί την έναρξη και ποινικής έρευνας στο πλαίσιο της οποίας θα κληθούν και τα ελεγχόμενα πρόσωπα. Και αν στο τέλος της προκαταρκτικής εξέτασης στοιχειοθετούνται τα αδικήματα θα ακολουθήσει η άσκηση δίωξης ενώ σε διαφορετική περίπτωση, όπως προβλέπει ο νόμος, ο φάκελος θα τεθεί στο αρχείο.