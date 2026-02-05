Το ΠΑΣΟΚ ζητά την αναστολή της ιδιότητας του Γιάννη Παναγόπουλου ως κομματικό μέλος

O Γραμματέας της Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιάννη Παναγόπουλου έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης για την οποία ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προχώρησε στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του προέδρου της ΓΣΕΕ καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων από το ελληνικό δημόσιο και την ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα.

Κατά τα ευρήματα, με την ιδιότητα του ως προέδρου τριών κέντρων και ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης φέρεται να υπεξαιρούσε χρήματα που προορίζονταν για τέτοιου είδους προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παγώνουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του και δύο ακίνητα του συγκεκριμένου προσώπου. Στην ίδια υπόθεση εμπλέκονται συνολικά επτά άτομα και έξι εταιρίες. Το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα έχει ήδη διαβιβαστεί στον εισαγγελέα, ενώ εκεί περιγράφονται ενδείξεις για δύο κακουργήματα.

Αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσαν οι χρηματοδοτήσεις οι οποίες ελήφθησαν την χρονική περίοδο από το 2020 έως και το 2025 από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους ,ενώ η έρευνα ανέτρεξε και στον τρόπο διάθεσης αυτών των κονδυλίων.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι το κορυφαίο στέλεχος της συνδικαλιστικής ομοσπονδίας προέβη στην υπεξαίρεση χρηματικών κεφαλαίων που προέρχονταν από επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις του ελληνικού δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το συνολικό ύψος των επιδοτήσεων υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 73 εκατομμυρίων, ενώ το ποσό για το οποίο ελέγχεται ο συνδικαλιστής φέρεται να αφορά περίπου 1,5 εκατομμύριο.

Τι λέει ο ίδιος

Ο Γιάννης Παναγόπουλος βρίσκεται από νωρίς στη Βουλή, καθώς η ΓΣΕΕ έχει κληθεί στην ακρόαση φορέων επί του νομοσχεδίου Κεραμέως για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Ενημερώνοντας πως αργότερα θα πρέπει να αποχωρήσει,ο Γιάννης Παναγόπουλος αναφέρθηκε εμμέσως στην εμπλοκή του στην υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων.«Υπάρχει και μια δύσκολη κατάσταση, ξέρετε, θα τη διαχειριστώ με καθαρότητα και εντιμότητα».

Λίγα λεπτά αργότερα αναφέρθηκε εκ νέου, λέγοντας «μην αμαυρώσουμε με τη δική μου περιπέτεια αυτό που γίνεται στη Βουλή».