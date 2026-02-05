«Θα τη διαχειριστώ με καθαρότητα»: Η αναφορά του Γιάννη Παναγόπουλου για την υπόθεση υπεξαίρεσης

Στην πρώτη του αντίδραση, μετά την δημοσιοποίηση της έρευνας για την εμπλοκή του σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων, προχώρησε ο Γιάννης Παναγόπουλος. Ο ελεγχόμενος από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος πρόεδρος της ΓΣΕΕ βρίσκεται στην Βουλή, καθώς η ΓΣΕΕ έχει κληθεί στην ακρόαση φορέων επί του νομοσχεδίου Κεραμέως για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Ενημερώνοντας πως αργότερα θα πρέπει να αποχωρήσει, ο Γιάννης Παναγόπουλος αναφέρθηκε εμμέσως στην εμπλοκή του στην υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων. «Υπάρχει και μια δύσκολη κατάσταση, ξέρετε, θα τη διαχειριστώ με καθαρότητα και εντιμότητα». Λίγα λεπτά αργότερα αναφέρθηκε εκ νέου, λέγοντας «μην αμαυρώσουμε με τη δική μου περιπέτεια αυτό που γίνεται στη Βουλή».

Νωρίτερα αποκαλύφθηκε ότι η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προχώρησε στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του προέδρου της ΓΣΕΕ. Ο πρόεδρος της κορυφαίας συνδικαλιστικής οργάνωσης του ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων από το ελληνικό δημόσιο και την ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα.

Κατά τα ευρήματα, με την ιδιότητα του ως προέδρου τριών κέντρων και ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης φέρεται να υπεξαιρούσε χρήματα που προορίζονταν για τέτοιου είδους προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παγώνουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του και δύο ακίνητα του συγκεκριμένου προσώπου. Στην ίδια υπόθεση εμπλέκονται συνολικά επτά άτομα και έξι εταιρίες.