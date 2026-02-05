Υπόθεση Παναγόπουλου: Τι λέει το πόρισμα της Αρχής - Έρευνα για 6 άτομα και 6 εταιρείες

Η Αρχή ολοκλήρωσε την έρευνά της σχετικά με τα στοιχεία για κακοδιαχείριση, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και υπεξαιρέσεις στη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας, που φέρονται να αφορούν τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, έξι άτομα και έξι εταιρείες. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το συνολικό ύψος των αμφισβητούμενων ποσών ξεπερνά τα 73 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2020-2025.



Σύμφωνα με το πόρισμα του επίτιμου εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, τα συγκεκριμένα κονδύλια προορίζονταν για την επιμόρφωση ανέργων και εργαζομένων, με στόχο τη διευκόλυνση της επανένταξής τους στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ του Mega, μεγάλα τμήματα των κονδυλίων διοχετεύονταν με απευθείας αναθέσεις σε εταιρείες χωρίς την κατάλληλη τεχνογνωσία και υποδομή, με αποτέλεσμα τα προγράμματα να μην υλοποιούνται ή να γίνονται με ελλιπή τρόπο.

Επιπλέον, σύμφωνα με το πόρισμα, οι διαδικασίες για δημόσιους διαγωνισμούς παρακάμπτονταν συστηματικά. Ορισμένες από τις συμβάσεις δεν αναρτώνταν στο σύστημα διαφάνειας, ενώ μεγάλα ποσά κατέληγαν σε προσωπικούς λογαριασμούς εμπλεκόμενων προσώπων ή στις εταιρείες που δήθεν αναλάμβαναν τα προγράμματα, χωρίς να παρέχουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Επίσης η έρευνα έδειξε ότι ορισμένες από τις εταιρείες δεν παρουσίαζαν καμία άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν είχαν υλικοτεχνική υποδομή, ούτε προσωπικό, ενώ για να παρουσιάζουν ρευστότητα, διοχετεύονταν κεφάλαια από τη μία στην άλλη. Άρα, φέρονται να είναι εταιρείες «οχήματα».



Ήδη, η Αρχή έχει παραδώσει τον φάκελο στις εισαγγελικές αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν ποινική έρευνα. Όλοι οι εμπλεκόμενοι, συμπεριλαμβανομένου του Γιάννη Παναγόπουλου, έχουν δεσμευμένους λογαριασμούς, ενώ ελέγχονται και ακίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία εντός της ΓΣΕΕ, καθώς τα κονδύλια περνούσαν μέσω των τριών Ινστιτούτων της Συνομοσπονδίας, που είχαν την ευθύνη για την απορρόφηση των εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων και την εκπαίδευση ανέργων και εργαζομένων.

«Θέμα χρόνου η αποκατάσταση της αλήθειας»

«Για όσα γράφονται και διακινούνται για το πρόσωπό μου, τονίζω ότι δεν έχω να κρύψω τίποτε. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου», αναφέρει ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), Γιάννης Παναγόπουλος, σε γραπτή δήλωσή του, μετά την αποκάλυψη ότι δεσμεύτηκε η περιουσία του καθώς ελέγχεται για υπεξαίρεση 1,5 εκατομμυρίου ευρώ σε βάρος του Δημοσίου.

Συγκεκριμένα, ο κ. Παναγόπουλος επισημαίνει τα εξής: «Μέχρι στιγμής, δεν μου έχει επιδοθεί κανένα εισαγγελικό πόρισμα, ώστε να γνωρίζω με ακρίβεια ποιες είναι οι σε βάρος μου κατηγορίες και πώς αυτές στοιχειοθετούνται. Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στο στόχαστρο συκοφαντών ούτε η πρώτη φορά που καλούμαι να αποκρούσω αβάσιμες και ανυπόστατες κατηγορίες. Το θλιβερό στην υπόθεση αυτή είναι ότι στο πρόσωπό μου δέχονται για μια ακόμα φορά ισχυρό πλήγμα τα συνδικάτα και η δράση τους. Κάποιους φαίνεται ότι τους ενοχλούν. Μόλις πάρω το πόρισμα της Αρχής, θα δώσω τις απαντήσεις μου, καθώς… είναι γνωστοί οι υπαίτιοι και είναι γνωστή η αιτία».

»Στη διαδρομή μου στέκομαι πάντα όρθιος και δυνατός. Το ίδιο θα κάνω και τώρα. Ήδη ενημέρωσα τους συναδέλφους της παράταξής μου στη ΓΣΕΕ, καθώς και την Εκτελεστική Επιτροπή. Τους ευχαριστώ για τη στήριξή τους. Όπως στην άλλη ‘στημένη’ υπόθεση ‘κακουργηματικού’ χαρακτήρα για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά η δικαιοσύνη ομόφωνα αποφάσισε για την αθωότητά μου, είμαι σίγουρος ότι το ίδιο θα συμβεί και με τη νέα.

»Ας κρύβονται και ας φοβούνται οι συκοφάντες και να είναι σίγουροι ότι θα προσφύγω στα εθνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια. Είναι άδικο να παραδίδεσαι στη βορά των πρωτοσέλιδων, των σκοπιμοτήτων, των μηχανισμών αποπροσανατολισμού και χειραγώγησης της κοινής γνώμης. Τέλος, για κανέναν λόγο και με κανέναν τρόπο δεν θα εμπλακώ στην αδηφάγα όρεξη κάποιων, που ενδίδουν στον κανιβαλισμό. Θυμίζω ότι ο σεβασμός του τεκμηρίου αθωότητας είναι υποχρεωτικός. Με καθαρή τη συνείδησή μου θα αγωνιστώ για την τιμή και την αξιοπρέπειά μου και θα οδηγήσω την παράταξή μου, για μια ακόμα φορά, σε ένα νικηφόρο συνέδριο της ΓΣΕΕ».

Ο Παναγόπουλος δηλώνει αθώος και στη διάθεση της δικαιοσύνης, ωστόσο το ΠΑΣΟΚ τον έθεσε εκτός κόμματος μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα. Το ΚΚΕ καταγγέλλει «συνδικαλιστική μαφία».