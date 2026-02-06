Γιώργος Κακούσης: «Όλες μου οι συναλλαγές είναι διαφανείς, νόμιμες και ελέγξιμες»

Ανάρτηση σχετικά με την υπόθεση που φέρεται να αφορά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, και την έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πραγματοποίησε ο δημοσιογράφος Γιώργος Κακούσης, δίνοντας τη δική του απάντηση στις εξελίξεις.



Όπως αναφέρει, πριν από δύο ημέρες ενημερώθηκε για τη δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών, με εξαίρεση τον λογαριασμό μισθοδοσίας, κατόπιν διάταξης του Προέδρου της Αρχής για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Παράλληλα, επισημαίνει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει γνώση του περιεχομένου της διάταξης, ούτε του δόθηκε η δυνατότητα να παράσχει διευκρινίσεις.



Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, πληροφορήθηκε από συναδέλφους του ότι στη σχετική διάταξη εμφανίζεται ως ύποπτος τέλεσης ποινικών αδικημάτων, με αφορμή τη συνεργασία του με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ.



Ο Γιώργος Κακούσης τονίζει πως όλες οι συναλλαγές του είναι απολύτως νόμιμες, διαφανείς και ελέγξιμες, από την αρχή έως το τέλος, χωρίς καμία εξαίρεση. Όπως διευκρινίζει, οι συγκεκριμένες συναλλαγές συνδέονται αποκλειστικά με την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας, και όχι με εκπαιδευτικό ή άλλο παρεμφερές έργο.



Παράλληλα, επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη προσωπική περιπέτεια αναμένεται να αναστείλει προσωρινά τη δημοσιογραφική του δραστηριότητα, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαλεύκανση της υπόθεσης.



Κλείνοντας, ο δημοσιογράφος υπενθυμίζει ότι στα 32 χρόνια της δημοσιογραφικής του πορείας ουδέποτε συνδέθηκε με παράνομες πρακτικές, σημειώνοντας πως στον χώρο της δημοσιογραφίας «γνωριζόμαστε όλοι» και εκφράζει τη βεβαιότητα ότι κανείς δεν θα απογοητευτεί από την εξέλιξη της υπόθεσης.

Σημειώνεται πως σήμερα Παρασκευή ο Γιώργος Κακούσης δεν βγήκε στην εκπομπή που παρουσιάζει στην ΕΡΤ κάθε μεσημέρι μαζί με τη Νικολέττα Κρητικού.