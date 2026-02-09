Επείγουσα προκαταρκτική έρευνα της Οικονομικής Εισαγγελίας για τον Γιάννη Παναγόπουλο

Επείγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο Οικονομικός Εισαγγελέας για την υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων του ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ελεγχόμενους τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο, 6 φυσικά πρόσωπα και 6 εταιρείες.

Ο επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας Παναγιώτης Καψιμάλης παρέλαβε το πόρισμα Βουρλιώτη και τις διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων και «χρέωσε» σήμερα Δευτέρα (9/2) σε επίκουρο οικονομικό εισαγγελέα τη διενέργεια της επείγουσας έρευνας.

Υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος είναι οι κακουργηματικές πράξεις που θα ερευνηθεί η τυχόν διάπραξή τους.

Πρώτη ενέργεια του εισαγγελέα αναμένεται να είναι η επίδοση των διατάξεων δέσμευσης στον γνωστό συνδικαλιστή και στους υπόλοιπους ελεγχόμενους προκειμένου να «τρέξουν» οι προθεσμίες για ενδεχόμενες προσφυγές κατά του «παγώματος» κινητής και ακίνητης περιουσίας τους.

Η εισαγγελική έρευνα θα επιχειρήσει να εντοπίσει τα στοιχεία εκείνα που θα μπορούσαν να μετατρέψουν σε ενδείξεις τις υπόνοιες της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ότι ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ και οι υπόλοιποι ελεγχόμενοι υπεξαίρεσαν τα μεγάλα χρηματικά ποσά που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα.

Με τη συνδρομή τραπεζών, κτηματολογίου και των αρμοδίων ελεγκτικοί υπηρεσιών θα ερευνηθούν οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών τους, οι τυχόν αγορές ακινήτων και μεγάλης αξίας περιουσιακών στοιχείων εντός της επίδικης περιόδου και βεβαίως θα επιχειρηθεί η χαρτογράφηση και η κατάληξη των ελληνικών και κοινοτικών κονδυλίων.