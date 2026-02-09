Υπόθεση Παναγόπουλου: Επεκτείνεται η έρευνα σε συγγενείς και πρόσωπα με πολιτική ιδιότητα

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος συνεχίζει τις έρευνές της, με εντατικούς ρυθμούς, στην υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων-χρηματοδοτήσεων από το ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ποσά που προορίζονταν για επτά εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης.



Ειδικότερα, οι έρευνες, σύμφωνα με πληροφορίες, διεξάγονται προς κάθε κατεύθυνση, με στόχο την πλήρη διερεύνηση των οικονομικών ροών και των εμπλεκόμενων προσώπων.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά πάγια τακτική της Αρχής, θα εξεταστούν στενά συγγενικά πρόσωπα των ήδη εμπλεκομένων, αλλά και μικρότερες εταιρείες που φέρονται να είχαν σχέση με προγράμματα οικονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται υπό διερεύνηση. Η έρευνα δεν περιορίζεται μόνο σε άμεσα εμπλεκόμενους, αλλά αναμένεται να επεκταθεί και σε πρόσωπα που είχαν διαδραματίσει ρόλο στην έγκριση αυτών των προγραμμάτων.



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι σε δεύτερο επίπεδο, οι αρχές αναμένεται να ελέγξουν ακόμα και πρόσωπα με πιθανή πολιτική ιδιότητα, τα οποία σχετίζονται με τη διαδικασία έγκρισης των εν λόγω προγραμμάτων. Στόχος είναι η πλήρης αποσαφήνιση τυχόν σχέσεων και ευθυνών, ώστε να αποδοθεί η νόμιμη δικαιοσύνη σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.



Η υπόθεση Παναγόπουλου παραμένει στο επίκεντρο της δημοσιότητας, ενώ η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος αναμένεται να αποκαλύψει περισσότερα στοιχεία τις επόμενες εβδομάδες, με πιθανές εξελίξεις σε οικονομικό, νομικό και πολιτικό επίπεδο.

Πάντως, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, σήμερα άφησε σοβαρές αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται από τις αρμόδιες Αρχές και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, κάνοντας λόγο για παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και για «ηθική κατακρεούργηση» του προσώπου του.



Όπως επισημαίνει σε δήλωσή του, επτά ημέρες μετά τη δέσμευση του προσωπικού τραπεζικού του λογαριασμού από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, δεν του έχει ακόμη κοινοποιηθεί ούτε η σχετική διάταξη ούτε το πόρισμα της Αρχής για τα ζητήματα που ερευνώνται.