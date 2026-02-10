«Μπούρδες τα περί απευθείας αναθέσεων στον Παναγόπουλο»: Ξέσπασμα Άδωνι κατά Ανδρουλάκη

Σε μια εκτενή τοποθέτηση για την υπόθεση που ταράζει τα νερά της ΓΣΕΕ και τον πρόεδρό της, Γιάννη Παναγόπουλο, προχώρησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, υπό την ιδιότητα του υπουργού Εργασίας την περίοδο από τον Ιούλιο μέχρι τον Δεκέμβριο 2023, ξεκαθάρισε το τοπίο γύρω από τα προγράμματα κατάρτισης, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες περί απευθείας αναθέσεων ως ανυπόστατες.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ήταν κατηγορηματικός λέγοντας ότι «όλα τα προγράμματα έγιναν μέσω δημόσιων ανοιχτών διαγωνισμών», συμπληρώνοντας πως τα συγκεκριμένα κονδύλια αφορούσαν πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 που «κληρονόμησε» η κυβέρνηση Μητσοτάκη από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Μάλιστα, εξήγησε πως η μεταφορά τους στο επόμενο ΕΣΠΑ έγινε για να μη χαθούν ευρωπαϊκά λεφτά, ενώ υπογράμμισε πως το μεγαλύτερο μέρος των προγραμμάτων αυτών δεν έχει καν υλοποιηθεί, με το ποσό των εκτελεσθέντων έργων να μην ξεπερνά τα 10 εκατ. ευρώ.

Η γραφειοκρατία της Ε.Ε. και ο ρόλος του Βουρλιώτη

Περιγράφοντας τη διαδικασία, ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε ότι τα 3/4 των χρημάτων στα προγράμματα κατάρτισης αφορούν τις αμοιβές των ίδιων των καταρτιζομένων. Αν και αναγνώρισε ότι ο επικεφαλής της Αρχής για το Μαύρο Χρήμα, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έκανε ορθά τη δουλειά του δεσμεύοντας ύποπτα ποσά, τόνισε πως «από εκεί μέχρι την καταδίκη κάποιου υπάρχει μεγάλη απόσταση».

Πολιτικά πυρά κατά Ανδρουλάκη

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν άφησε ασχολίαστη τη στάση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. Επικαλούμενος την προσωπική του εμπειρία από την υπόθεση Novartis, δήλωσε «ευαίσθητος» σε ζητήματα στοχοποίησης.

«Αν ο κ. Ανδρουλάκης θεωρούσε τον Παναγόπουλο κλέφτη, γιατί τον είχε πρόεδρο της ΓΣΕΕ;», αναρωτήθηκε, καλώντας τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ να δείξει γενναιότητα για ένα στέλεχος που ανήκει στην παράταξή του εδώ και 50 χρόνια.