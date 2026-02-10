Κόντρα Άδωνι-Βελόπουλου: «Κοροϊδεύει τους Έλληνες για ψήφους» - «Μπερδεύει τηλεόραση με πολιτική»

«Καρφιά», μέσω του τηλεοπτικού αέρα, έριξαν ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Κυριάκος Βελόπουλος, με αφορμή την τραγωδία των Τεμπών. Η κόντρα του υπουργού Υγείας με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης ξεκίνησε όταν ο Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στο Action24, κατηγόρησε τον Άδωνι Γεωργιάδη ότι οι δηλώσεις του για την υπόθεση των Τεμπών ήταν απαράδεκτες και μόνο σε «χώρες της Αφρικής» θα συνέβαινε να παρεμβαίνει ένας εν ενεργεία υπουργός στο έργο της δικαιοσύνης.

«Είναι δυνατόν εν ενεργεία υπουργός να λέει ότι στα Τέμπη δεν βρέθηκε τίποτα, ενώ υπάρχει δικαστήριο σε εξέλιξη;», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι οι πολιτικές δηλώσεις του Γεωργιάδη λειτουργούν ως «βαλβίδα ασφαλείας» για την κυβέρνηση.

«Όταν διαφωνείς με την εθνική πολιτική της κυβέρνησής σου, πας σπίτι σου. Μάλιστα. Όχι, γίνεσαι βαλβίδα ασφαλείας. Λες ένα τσιτάτο όπως ο Άδωνις Γεωργιάδης προχθές, τον άκουσα να λέει "push back, push back". Τώρα το θυμήθηκε. Και την άλλη μέρα να λέει άλλα. Αυτά, τουλάχιστον στη δική μου πολιτική κρίση, δεν είναι και πολύ σοβαρά. Όπως και δήλωσε τη σημερινή. Είναι δυνατόν εν ενεργεία υπουργός να κάνει παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης και να λέει ότι στα Τέμπη δεν βρέθηκε τίποτα, ενώ υπάρχει δικαστήριο σε εξέλιξη; Ενώ υπάρχει το μεγάλο δικαστήριο τον επόμενο μήνα; Είναι δυνατόν να επιτρέπεται σε υπουργό; Μόνο σε χώρες της Αφρικής συμβαίνουν αυτά. Αλλά, είπαμε, ο Άδωνις μπερδεύει την τηλεόραση με την πολιτική», είπε ο Βελόπουλος.





Απαντώντας, ο Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε τις κατηγορίες του Βελόπουλου ως «ψέματα για ψήφους». Παρεμβαίνοντας τηλεφωνικά στον «αέρα» της εκπομπής όπου είχε φιλοξενηθεί νωρίτερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, είπε: «Ο κύριος Βελόπουλος έκανε τον εξής εξωφρενικό ισχυρισμό: ότι η δική μου ανάρτηση για το ότι έχει αποδειχθεί πως δεν υπήρχε ξυλόλιο στα Τέμπη και καμία συγκάλυψη, αποτελεί παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Πρώτον, δεν πρόσεξε ότι η δική μου ανάρτηση έκανε παράθεση στην ανάρτηση του κυρίου Πλακιά, ο οποίος ανέφερε τη δικογραφία και έγραψε πως μέσα στη δικογραφία υπάρχουν τέσσερα βίντεο, όχι ένα, όπου έχει πιστοποιηθεί η αυθεντικότητά τους και αποδεικνύουν ότι δεν υπήρχε ξυλόλιο στο τρένο. Άρα, αν τολμάει, ας κατηγορήσει τον κύριο Πλακιά για παρέμβαση στη δικαιοσύνη.



»Δεύτερον, επειδή συνηθίζει να κοροϊδεύει τον κόσμο για να τον ψηφίσουν, νομίζει ότι μπορεί να κοροϊδέψει και εμένα. Ενημερώνω λοιπόν και τους ψηφοφόρους του, που δυστυχώς κοροϊδεύει ασύστολα, ακόμα και με τον δήθεν φίλο του, γιατί κανένας δεν υπήρχε στο τρένο και όλο το έκανε για σόου, για να κερδίσει ψήφους. Τον προκαλώ να βγει να πει το όνομα του φίλου του, ούτε ένας δεν υπήρχε από τους νεκρούς των Τεμπών. Είναι όλο παραμύθι για να κερδίσει ψήφους.



»Η δίκη που ξεκινάει σε ένα μήνα, στο κατηγορητήριο, δεν συμπεριλαμβάνει λαθρεμπόριο, που σημαίνει ότι η ελληνική δικαιοσύνη έχει ήδη αποφανθεί. Κανένας από τους πραγματογνώμονες που παρουσιάστηκαν στα κανάλια δεν έχει δηλωθεί ως μάρτυρας για να πει ότι υπήρχε λαθρεμπόριο. Άρα, δεν υπήρξε καμία παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Η δε δίκη στη Λάρισα δεν είναι για την αυθεντικότητα των βίντεο, αλλά για να αποδειχθεί γιατί η εταιρεία δεν τα έδωσε νωρίτερα στη δημοσιότητα. Ο κ. Βελόπουλος συνεχίζει σε ένα ψέμα, με αποκλειστικό σκοπό να κοροϊδεύει τους Έλληνες για να κερδίζει ψήφους. Και να το κάνει αυτό πάνω στα πτώματα είναι αισχρό. Όχι χριστιανός δεν είναι, ούτε δεν πιστεύει σε τίποτα. Ένας αληθινός χριστιανός με πτώματα δεν παίζει».

Στη συνέχεια, ο κ. Βελόπουλος επικοινώνησε με μήνυμα στους συμπαρουσιαστές της εκπομπής, υπογραμμίζοντας το όνομα του ανθρώπου που ήταν φίλος του και χάθηκε στην σιδηροδρομική τραγωδία.