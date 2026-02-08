Γεωργιάδης: Γιατί αρνηθήκαμε στους ακτιβιστές να δουν παιδιά από το ναυάγιο στη Χίο στο «Αγία Σοφία»

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Υγείας αναφέρει ότι συλλογικότητες Αφγανών με επικεφαλής την πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασιλική Κατριβάνου, πήγαν στο νοσοκομείο «Αγία Σοφία» και ζήτησαν να δουν τα παιδιά που νοσηλεύονται εκεί από το πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε ότι δεν τους επετράπη η είσοδος διότι «τα νοσοκομεία δεν είναι χώροι πολιτικού σόου», όπως έγραψε.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Υγείας έγραψε:

«Πριν λίγο ενημερώθηκα ότι στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στο οποίο νοσηλεύουμε από χθες κάποια παιδιά από το δυστύχημα στην Χίο, έφτασαν κάποιες συλλογικότητες Αφγανών με επικεφαλής την πρώην βουλευτή του Σύριζα @vaskatrivanou και ζήτησαν να τα συναντήσουν. Τα Νοσοκομεία είναι χώροι νοσηλείας και όχι πολιτικού σόου και ιδεολογικού ακτιβισμού. Αρνηθήκαμε την είσοδο και ξεκαθαρίζω σε όλους ότι δεν θα επιτρέψω τα Νοσοκομεία να χρησιμοποιούνται από καμμία συλλογικότητα, κόμμα ή ο,τιδήποτε άλλο για ψήφους.

Οταν με το καλό τα παιδιά πάρουν εξιτήριο ας τα δουν όπου νομίζουν».