Αιχμές Παναγόπουλου για Κράτος Δικαίου και ΜΜΕ: «Με δικάζουν χωρίς να μπορώ να αμυνθώ»

Σοβαρές αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται από τις αρμόδιες Αρχές και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης αφήνει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, με δήλωσή του, κάνοντας λόγο για παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και για «ηθική κατακρεούργηση» του προσώπου του.

Όπως επισημαίνει, επτά ημέρες μετά τη δέσμευση του προσωπικού τραπεζικού του λογαριασμού από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, δεν του έχει ακόμη κοινοποιηθεί ούτε η σχετική διάταξη ούτε το πόρισμα της Αρχής για τα ζητήματα που ερευνώνται.

«Με δικάζουν τα ΜΜΕ χωρίς να μπορώ να αμυνθώ»

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ καταγγέλλει ότι, στο διάστημα αυτό, δέχεται καθημερινά επιθέσεις από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τα οποία –όπως αναφέρει– τον «δικάζουν και τον καταδικάζουν» επικαλούμενα «πηγές» που βασίζονται σε διακινούμενο non-paper αγνώστου συντάκτη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δημοσιεύσεις αυτές προσβάλλουν ευθέως την προσωπικότητά του, χωρίς να του δίνεται η δυνατότητα να υπερασπιστεί τον εαυτό του, οδηγώντας σε συνεχή συκοφάντηση και δημόσια απαξίωση.

Ερωτήματα για το Κράτος Δικαίου και την Εισαγγελία

Ο κ. Παναγόπουλος σημειώνει ότι ενημερώθηκε πως η Εισαγγελία, στην οποία είχε αποσταλεί το πόρισμα της Αρχής από τον κ. Βουρλιώτη, έκρινε ότι δεν πρέπει να το κρατήσει για τις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες, αλλά αποφάσισε τη διαβίβασή του στον Οικονομικό Εισαγγελέα.

Θέτει, μάλιστα, ευθέως ερωτήματα για το αν το Κράτος Δικαίου βρίσκεται στο πλευρό του, διερωτώμενος πόσες ακόμη ημέρες θα χρειαστεί να περιμένει για να λάβει τα επίσημα έγγραφα, ώστε να απαντήσει ως πολίτης με δικαιώματα και ως επικεφαλής των συνδικάτων.

Τονίζει ότι αξιώνει το δικαίωμα να υπερασπιστεί την προσωπικότητά του με τρόπο που προβλέπει το Κράτος Δικαίου, ζητώντας τον σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας και την αποφυγή «ανεπίτρεπτων τρικλοποδιών» από θεσμικά όργανα.

Τέλος, προαναγγέλλει ότι τις επόμενες ημέρες θα μιλήσει δημόσια για όλα όσα έχουν συμβεί, σημειώνοντας ότι εγκαταλείπει τη στάση σεβασμού που επέδειξε έως τώρα στις θεσμικές διαδικασίες, καθώς –όπως αναφέρει– ούτε τον σεβάστηκαν ούτε τον προστάτευσαν. Διευκρινίζει πάντως ότι η αρχική του δήλωση εξακολουθεί να ισχύει στο ακέραιο.