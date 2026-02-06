Ντόμινο εξελίξεων στην υπόθεση Παναγόπουλου: Παραιτήσεις, απαντήσεις και έρευνα από την Εισαγγελία

«Τρέχουν» οι εξελίξεις στην υπόθεση του Γιάννη Παναγόπουλου, ο οποίος μαζί με άλλα πέντε πρόσωπα ερευνώνται για υπεξαίρεση κονδυλίων που αφορούσαν εκπαιδευτικά προγράμματα, σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι σοβαρές «σκιές» που ρίχνει το πόρισμα, ερευνώνται πλέον από την Εισαγγελία Αθηνών, που περνά από το μικροσκόπιο έξι εταιρείες.



Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, με τις Αρχές να εξετάζουν τη διαχείριση χρηματοδοτήσεων που αφορούν προγράμματα κατάρτισης μέσω δομών όπως το ΙΝΕ, τα ΚΕΚ και το ΚΑΝΕΠ. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, διερευνάται εάν σημαντικά ποσά διοχετεύθηκαν μέσω απευθείας αναθέσεων, χωρίς να τηρηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες διαφάνειας.

Στα γραφεία της ομοσπονδίας επικρατεί σιγή και αμηχανία, περιμένοντας να γνωστοποιηθεί στα μέλη της διοίκησης το εισαγγελικό πόρισμα, ενώ ο Γιάννης Παναγόπουλος έχει τονίσει πως δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και ότι θα δώσει απαντήσεις ενώπιον της Δικαιοσύνης, υπογραμμίζοντας ότι τηρείται το τεκμήριο της αθωότητας.

Την Παρασκευή (6/2), έγινε γνωστό ότι η πρώην γενική γραμματέας Εργασίας Άννα Στρατινάκη δεν θα τοποθετηθεί στη θέση του υποδιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, καθώς υπέβαλε την παραίτησή της για οικογενειακούς λόγους υγείας, όπως η ίδια αναφέρει στην επιστολή της. Σημειώνεται πως η τοποθέτηση της κ. Στρατινάκη είχε περάσει από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής ωστόσο μέχρι σήμερα δεν είχε εκδοθεί το ΦΕΚ με το διορισμό της.

Λίγες ώρες αργότερα, η πρώην ΓΓ του Υπουργείου Εργασίας έκανε λόγο για συκοφαντικά δημοσιεύματα που τη συνδέουν με τη διαχείριση κονδυλίων και σε δήλωσή της υπογράμμισε ότι από το 2021 και μετά δεν είχε καμία αρμοδιότητα στη διαχείριση εθνικών ή ευρωπαϊκών πόρων.

Απαντήσεις έδωσε και ο επιχειρηματίας Ανδρέας Γεωργίου αναφορικά με συμβάσεις που συνδέονται με τη ΓΣΕΕ, επισημαίνοντας ότι αφορούσαν υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας και τεχνικής υποστήριξης και ότι είχαν συναφθεί με νόμιμες διαδικασίες.



Παράλληλα, σήμερα, τοποθετήθηκε και ο δημοσιογράφος Γιώργος Κακούσης, ο οποίος σε δημόσια δήλωσή του υποστήριξε ότι όλες οι συναλλαγές του ήταν νόμιμες, διαφανείς και απολύτως ελέγξιμες. Όπως ανέφερε, οι πληρωμές συνδέονται αποκλειστικά με υπηρεσίες επικοινωνίας και όχι με εκπαιδευτικά προγράμματα, ενώ ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή της δημοσιογραφικής του δραστηριότητας μέχρι να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.

Πάντως, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις εισαγγελικές αρχές να συνεχίζουν την αξιολόγηση του πορίσματος και των στοιχείων, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να κρίνει τις περαιτέρω εξελίξεις σε ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές και συνδικαλιστικές αντιδράσεις. Σύμφωνα με την εικόνα που υπάρχει έως τώρα, αναμένεται να ξεκινήσει ποινική έρευνα για το θέμα, ενώ στο ντόμινο των εξελίξεων μπορεί να προστεθεί και η «εμπλοκή» της Οικονομικής Εισαγγελίας εάν κριθεί ότι υπάρχουν αδικήματα που αφορούν εθνικούς πόρους.