Παραιτήθηκε η Στρατινάκη από τη θέση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής για την Αγορά

H Άννα Στρατινάκη δεν θα αναλάβει τη θέση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής για την Αγορά έπειτα από τις ραγδαίες εξελίξεις στο υπό διερεύνηση σκάνδαλο της ΓΣΕΕ και την εμπλοκή του ονόματος του συζύγου της στην υπόθεση.

Ανακοίνωση για την Άννα Στρατινάκη εξέδωσε το υπουργείο Ανάπτυξης:

«Η κυρία Αννα Στρατινάκη δεν θα τοποθετηθεί στη θέση του υποδιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, καθώς υπέβαλε την παραίτησή της για οικογενειακούς λόγους υγείας, όπως η ίδια αναφέρει στην επιστολή της».

Σημειώνεται πως η τοποθέτηση της κ. Στρατινάκη είχε περάσει από την αρμόδια επιτροπή της βουλής ωστόσο μέχρι σήμερα δεν είχε εκδοθεί το ΦΕΚ με το διορισμό της.