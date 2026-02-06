Σε αναμονή του πορίσματος η ΓΣΕΕ: Στο επίκεντρο ο Παναγόπουλος για την υπόθεση ΙΝΕ, ΚΕΚ και ΚΑΝΕΠ

Τη δημοσιοποίηση του εισαγγελικού πορίσματος αναμένουν στη ΓΣΕΕ, προκειμένου να ξεκαθαριστεί εάν προκύπτει εμπλοκή ή όχι του προέδρου της Συνομοσπονδίας, Γιάννη Παναγόπουλου, στην υπόθεση που ερευνάται από την Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομη Δραστηριότητα, με αιχμή τη δράση του Ινστιτούτου Εργασίας, του ΚΕΚ και του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ τοποθετήθηκε δημόσια, μετά την είδηση για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων έως του ποσού των 2 εκατ. ευρώ, τόσο του ίδιου όσο και άλλων πέντε προσώπων που φέρονται να ελέγχονται στην ίδια υπόθεση. «Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης... δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η στάση αναμονής που τηρεί η Συνομοσπονδία συνδέεται και με το γεγονός ότι –όπως αναφέρεται– μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιοποιηθεί το πλήρες περιεχόμενο του εισαγγελικού πορίσματος, ώστε να αποσαφηνιστεί το ακριβές αντικείμενο της έρευνας, το εύρος των ευρημάτων και οι τυχόν ποινικές διαστάσεις.

Η χρονική συγκυρία: Βουλή, νομοσχέδιο και «Κοινωνική Συμφωνία»

Η δημοσιοποίηση της υπόθεσης βρήκε τον κ. Παναγόπουλο να τοποθετείται την ίδια ημέρα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, αλλά και για την «Κοινωνική Συμφωνία» μεταξύ ΓΣΕΕ, εργοδοτικών φορέων και κυβέρνησης, η οποία στοχεύει –όπως έχει ανακοινωθεί– στην ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Συνδικαλιστικές πηγές σημειώνουν ότι η συμφωνία αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς –όπως υποστηρίζουν– επαναφέρει μετά από χρόνια τη ΓΣΕΕ στον θεσμικό διάλογο, σε μια περίοδο που το συνδικαλιστικό κίνημα επιχειρεί να ανακτήσει πολιτική και κοινωνική παρουσία.

Το επόμενο συνέδριο και το πολιτικό βάρος της υπόθεσης

Η υπόθεση έρχεται λίγους μήνες πριν από το επόμενο συνέδριο της ΓΣΕΕ, το οποίο έχει προγραμματιστεί για τον Απρίλιο. Ο κ. Παναγόπουλος, σύμφωνα με συνδικαλιστικές πληροφορίες, έχει εκφράσει την επιθυμία να είναι ξανά υποψήφιος πρόεδρος.

Είναι ήδη πολλά χρόνια στη θέση, γεγονός που –όπως επισημαίνουν τόσο συνοδοιπόροι του αλλά και συνδικαλιστικοί αντίπαλοι– προσδίδει επιπλέον πολιτικό και οργανωτικό βάρος στις εξελίξεις, καθώς η υπόθεση εξελίσσεται σε ένα κομβικό χρονικό σημείο για τις εσωτερικές ισορροπίες.

Στη γραπτή του ανακοίνωση, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ σημειώνει ότι μέχρι στιγμής δεν του έχει επιδοθεί κανένα εισαγγελικό πόρισμα, ώστε να γνωρίζει με ακρίβεια ποιες είναι οι κατηγορίες που φέρονται να τον αφορούν και πώς αυτές στοιχειοθετούνται.

Όπως αναφέρει: «μέχρι στιγμής δεν του έχει επιδοθεί κανένα εισαγγελικό πόρισμα, ώστε να γνωρίζει με ακρίβεια ποιες είναι οι σε βάρος του κατηγορίες και πώς αυτές στοιχειοθετούνται».

Οι εταιρείες και οι ελεγχόμενοι

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο πεδίο των ελέγχων φέρονται να βρίσκονται και επικεφαλής εταιρειών που συνεργάστηκαν με τους συγκεκριμένους φορείς, παράλληλα με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ. Παράλληλα επισημαίνεται ότι οι συγκεκριμένες δομές δεν δημοσιεύουν τις πράξεις τους στη «Διαύγεια».

Πάντως, ο κ. Παναγόπουλος χαρακτηρίζει τις κατηγορίες αβάσιμες και ανυπόστατες, δηλώνοντας ότι θα απαντήσει μόλις λάβει το πόρισμα της Αρχής. Όπως αναφέρει: «Στη διαδρομή μου στέκομαι πάντα όρθιος και δυνατός. Το ίδιο θα κάνω και τώρα». Παράλληλα, δηλώνει ότι θα κινηθεί νομικά, αναφέροντας ότι θα προσφύγει τόσο στα εθνικά όσο και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Ποιος είναι ο Γιάννης Παναγόπουλος

Ο Γιάννης Παναγόπουλος αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά και μακροβιότερα πρόσωπα του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος. Από το 2006 βρίσκεται σταθερά στην προεδρία της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, ενώ παράλληλα προεδρεύει και στο Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), τον ερευνητικό και επιμορφωτικό φορέα της Συνομοσπονδίας.

Η παρουσία του στα συνδικάτα ξεκινά ουσιαστικά αμέσως μετά τη Μεταπολίτευση και εκτείνεται σε πάνω από τέσσερις δεκαετίες. Το 1974, σε ηλικία 21 ετών, εκλέγεται στη διοίκηση του Συλλόγου Υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας (ΣΥΕΤΕ) και της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΤΟΕ), σηματοδοτώντας την είσοδό του στον τραπεζοϋπαλληλικό συνδικαλισμό.

Στη συνέχεια ανεβαίνει σταδιακά στα κεντρικά όργανα της ΓΣΕΕ, αναλαμβάνοντας θέσεις με οργανωτικό και επικοινωνιακό ρόλο, όπως στη Γραμματεία Οργανωτικού και στη Γραμματεία Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων. Το 2006 εκλέγεται πρόεδρος της Συνομοσπονδίας, σε μια περίοδο που προηγήθηκε της μεγάλης οικονομικής κρίσης, αλλά ήδη διαμορφωνόταν ένα νέο και πιο απαιτητικό περιβάλλον για την αγορά εργασίας.

Σε πολιτικό επίπεδο, η συνδικαλιστική του διαδρομή έχει συνδεθεί διαχρονικά με την ΠΑΣΚΕ, την παράταξη που για πολλά χρόνια κυριάρχησε στους συσχετισμούς της ΓΣΕΕ. Παράλληλα, διατηρούσε σταθερή παρουσία στον ευρύτερο χώρο του ΠΑΣΟΚ, συμμετέχοντας ενεργά στις διαδικασίες του κόμματος και διατηρώντας διαύλους επικοινωνίας με την εκάστοτε ηγεσία.