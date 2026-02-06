Αιχμές Πολάκη κατά Τσίπρα με αφορμή την υπόθεση Παναγόπουλου - «Φτιάχουν διαφανοδιαύγειες...»

Τα χρόνια της «Πρώτης Φοράς» επικαλείται ο Παύλος Πολάκης σε ανάρτησή του με αφορμή την υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου, επαναφέροντας αναρτήσεις που είχε κάνει για την πρώην Γ.Γ. του υπουργείου Εργασίας και νυν Συνηγόρου του Καταναλωτή, Άννας Στρατινάκη.

Ο κ. Πολάκης δεν παραλείπει να αφήσει αιχμές εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο δεν κατονομάζει, σχολιάζοντας ειρωνικά την πρόταση του Ινστιτούτου για τη δημιουργία της πλατφόρμας «Διαφάνεια».