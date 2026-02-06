Η αγωνία της Χαριλάου Τρικούπη να μη χρεωθεί τον Παναγόπουλο-Το ρήγμα με Ανδρουλάκη από το παρελθόν

Με μία αστραπιαία κίνηση χθες ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Σπυρόπουλος, κατόπιν απόφασης του Νίκου Ανδρουλάκη, έδωσε εντολή για την αναστολή της ιδιότητας του μέλους του κόμματος, που κατείχε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης για την οποία ερευνάται από τις αρχές.

Το τελευταίο που θα ήθελαν στην Χαριλάου Τρικούπη αυτή τη δύσκολη περίοδο των πολλαπλών πιέσεων, από το Μαξίμου, τις δημοσκοπήσεις και την εσωκομματική αντιπολίτευση, είναι να προστεθεί άλλος ένας πονοκέφαλος που θα λειτουργούσε ως τροχοπέδη στην προσπάθεια να βγει το κόμμα από την στενωπό και να αρχίζει να παίρνει τα πάνω του.

Ο συνειρμός και μόνο ότι το επί χρόνια κορυφαίο συνδικαλιστικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ ελέγχεται για δύο κακουργήματα (υπεξαίρεση, και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) είναι αρκετός για να προκαλέσει σοβαρό πλήγμα στην εικόνα του κόμματος στην κοινωνία, επαναφέροντας στις μνήμες άλλες «αμαρτωλές» υποθέσεις του παρελθόντος, όπως πχ η υπόθεση Τσοχατζόπουλου ή το Qatar Gate.

Η άμεση διαγραφή του Παναγόπουλου ήταν μια ενέργεια, προκειμένου το ΠΑΣΟΚ να δείξει ότι δεν καλύπτει το στέλεχός του και διαχωρίζει πλήρως τη θέση του από τυχόν παράνομες ενέργειες.

Η καρέκλα και η ρήξη

Εκείνο που επίσης έχει την δική του πολιτική σημασία είναι το γεγονός ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, για λόγους που δεν σχετίζονται με τη δικαστική περιπέτεια του Γιάννη Παναγόπουλου, θεωρούσε τα τελευταία χρόνια «αγκάθι» τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ στον σχεδιασμό του για ένα ανανεωμένο συνδικαλιστικό κίνημα, με νέους ανθρώπους σε ηγετικές θέσεις.

Η άρνηση του Παναγόπουλου να εγκαταλείψει την καρέκλα που κατείχε από το 2006 αλλά και μια σειρά από ενέργειες στο παρασκήνιο, με αποκορύφωμα την απώλεια του προεδρείου της ΟΤΟΕ από την παράταξη της ΠΑΣΚΕ, που του χρεώθηκε λόγω ύπαρξης διασπαστικού ψηφοδελτίου, έφεραν την έκρηξη του Ανδρουλάκη.

Εκείνη την περίοδο (τέλη του 2024 με αρχές του 2025) υπήρξαν σκέψεις που έφταναν ως και τη διαγραφή του Παναγόπουλου, ενώ η Χαριλάου Τρικούπη κατήγγειλε «συνδικαλιστικό πραξικόπημα» στην ΟΤΟΕ, φωτογραφίζοντας τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ ως έναν από τους υπαίτιους της εξέλιξης. Το ίδιο διάστημα, η καρατόμηση -χωρίς πειστική δικαιολογία- του Δημήτρη Καραγεωργόπουλου, μέχρι πρότινος στενού συνεργάτη του Παναγόπουλου, από μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και εκπροσώπου Τύπου, εξελήφθη ως κίνηση που σχετιζόταν με την αγωνία του προέδρου να μην απειληθεί η διατήρηση της εξουσίας του στην Συνομοσπονδία, καθώς ο Καραγεωργόπουλος ήταν ένα ανερχόμενο στέλεχος με φιλοδοξίες.

Από χθες ο Παναγόπουλος βρίσκεται εκτός ΠΑΣΟΚ και πλέον στην Χαριλάου Τρικούπη εύχονται να μην τους πάρουν και εκείνους τα σκάγια της υπόθεσης που διερευνά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος με ελεγχόμενο τον «ισόβιο» πρόεδρο της ΓΣΕΕ.