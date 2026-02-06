«Δεν ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα, μη με ανακατεύεις»

Δεν πέρασε απαρατήρητο στην Χαριλάου Τρικούπη αλλά δεν σχολιάστηκε κιόλας το χθεσινό αποκαλυπτικό σχόλιο του Ανιχνευτή για τις νέες απόπειρων ορισμένων κομματικών παραγόντων στο ΠΑΣΟΚ να επαναφέρουν στο τραπέζι των συζητήσεων το θέμα της αλλαγής αρχηγού πριν τις εκλογές. Mε το μοντέλο, να οριστεί άλλο πρόσωπο υποψήφιος πρωθυπουργός και ο Ανδρουλάκης να κρατήσει απλά την προεδρία του κόμματος.

Επειδή το θέμα κάνει... τζιζ, δεν περίμενα να βγει κάποιος και να κάνει δημόσια δήλωση επιβεβαίωσης. Νομίζω είναι προφανές και κατανοητό. Μου έκανε όμως εντύπωση και το σημειώνω, ότι σε όποιον κι αν απευθύνθηκα, η στάση ήταν «δεν ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα, μην με ανακατεύεις».

Κάποιοι άλλοι δε, εννοείται της εσωκομματικής αντιπολίτευσης στον Ανδρουλάκη με παρέπεμπαν στις «σαφείς και καθαρές δηλώσεις» τόσο του Δούκα όσο και του Γερουλάνου ότι δεν αμφισβητείται ο αρχηγός ούτε η αυτόνομη κάθοδος του ΠΑΣΟΚ. Το δεύτερο, το τόνιζαν διότι ο Σκανδάμης στο άρθρο του άφηνε ανοιχτό και το ενδεχόμενο για κοινό ψηφοδέλτιο (όπως προτείνουν ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας κτλ)

Πάντως ο δήμαρχος άστραψε και βρόντηξε στην τηλεδιάσκεψη που είχε με τους υποστηρικτές του για τα σενάρια ότι είναι «φευγάτος», χαρακτηρίζοντάς τα «αθλιότητα», άρα υπό μία έννοια, αυτή η αναφορά αποτελεί και δέσμευση ότι θα δώσει τον κοινό αγώνα με τον Ανδρουλάκη στο ΠΑΣΟΚ. Κάτι είναι και αυτό...

Ο δε Γερουλάνος, έμαθα ότι αύριο Σάββατο, σε συνέντευξη που δίνει σε εφημερίδα, διαβεβαιώνει ότι όλοι στο κόμμα έχουν κοινό στόχο την πρωτιά στις εκλογές και όσα είπε για τη στρατηγική έχουν εποικοδομητικό χαρακτήρα και όχι την πρόκληση ζημιάς. Δεν έχω λόγο να μην τον πιστέψω...

Ο Ανδρουλάκης τώρα, ξέρω ότι όλα αυτά έχουν πέσει στην αντίληψή του και προς το παρόν τα αντιμετωπίζει με ψυχραιμία, αυτοσυγκράτηση αλλά και επαγρύπνηση, γιατί ως γνωστόν όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος... Μέχρι το συνέδριο -και στο συνέδριο- θα ζήσουμε πολλά ακόμη με τους συντρόφους και τους βιαστικούς wanna be χαλίφηδες, είναι βέβαιο.