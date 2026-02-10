«Δεν είμαστε σκουριά, λιντσάρουν τον Παναγόπουλο»-Όλη η οργισμένη επιστολή της ΠΑΣΚΕ σε Ανδρουλάκη

Με μια σκληρή επιστολή, με σημερινή ημερομηνία, προς τον Νίκο Ανδρουλάκη - επιστολή που κοινοποιείται και προς τους κυρίους Βαρδακαστάνη, Σπυρόπουλο και Κουτσούκο- η ΠΑΣΚΕ εκφράζει την οργή της για την ανακοίνωση του «συνδικαλιστικού δικτύου» του ΠΑΣΟΚ η οποία «δίκασε και καταδίκασε τον νόμιμα εκλεγμένο επικεφαλής της ΓΣΕΕ και της παράταξής μας (...) συμμετέχοντας σε ένα άνευ προηγουμένου λιντσάρισμα, σε μια δολοφονία χαρακτήρα, σε έναν δημόσιο κανιβαλισμό που δεν στοχεύει μόνο στο πρόσωπο αλλά στα συνδικάτα, προκειμένου να ευνοηθούν πολύ συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα».

Σημειώνεται πως στην επιστολή εκφράζεται ανοιχτή η απειλή της αποχώρησης από το κόμμα σε περίπτωση που, όπως αναφέρεται, «αυτό το παρακομματικό σύστημα του «δικτύου» και του επικεφαλής τους συνεχίσει να τυγχάνει της «νομιμοποίησης» και της εύνοιας του ΠΑΣΟΚ».

Διαβάστε όλη την επιστολή:

Αθήνα, 10/02/2026



Προς: Πρόεδρο ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη



Κοιν.: Γ. Βαρδακαστάνη (επικεφαλής ΚΟΕΣ) Α. Σπυρόπουλο (Γρ. ΠΑΣΟΚ) Γ. Κουτσούκο (Δ/ντη Κοιν. Ομάδας)



Σύντροφε Πρόεδρε,



Με κατάπληξη και οργή διαβάσαμε την ανακοίνωση του "συνδικαλιστικού δικτύου" του ΠΑΣΟΚ, μιας περίπου μονοπρόσωπης οργάνωσης που δεν συνεδριάζει ποτέ.



Κατάπληξη, διότι έσπευσε να υιοθετήσει τα ψευδέστατα στοιχεία ενός non paper που έντεχνα διακίνησαν στα ΜΜΕ παραθεσμικοί παράγοντες που συνεργάστηκαν με πανίσχυρους επιχειρηματικούς κύκλους στο χώρο της κατάρτισης.



Οργή, διότι ενώ υποκριτικά επικαλείται το τεκμήριο της αθωότητας, στην ουσία δίκασε και καταδίκασε τον νόμιμα εκλεγμένο επικεφαλής της ΓΣΕΕ και της παράταξής μας, χωρίς καν να περιμένει για να ακούσει την αναλυτική τοποθέτησή του για όσα "κατηγορείται", συμμετέχοντας έτσι σε ένα άνευ προηγουμένου λιντσάρισμα, σε μια δολοφονία χαρακτήρα, σε έναν δημόσιο κανιβαλισμό που δεν στοχεύει μόνο στο πρόσωπο, αλλά στα συνδικάτα, προκειμένου να ευνοηθούν πολύ συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα.



Απέναντί τους οι ελάχιστοι θα βρουν αρραγή και ενωμένη την παράταξή μας. Μια παράταξη που, σεβόμενη τις αρχές και τις αξίες του δημοκρατικού σοσιαλισμού, πιστεύει στο κράτος δικαίου, πιστεύει στους θεσμούς, πιστεύει στα στοιχειώδη δικαιώματα του ανθρώπου.



Όλοι όσοι υπογράφουμε αυτό το κείμενο δεν είμαστε «σκουριά». Εκλεγόμαστε σε ανοιχτές, δημοκρατικές διαδικασίες. Σκουριά είναι αυτοί που επιχειρούν να θέσουν τα συνδικάτα και την παράταξή μας στην υπηρεσία τους μιας και οι ίδιοι μόνο ως διορισμένοι «επιτυγχάνουν».



Εάν αυτό το παρακομματικό σύστημα του «δικτύου» και του επικεφαλής τους συνεχίσει να τυγχάνει της «νομιμοποίησης» και της εύνοιας του ΠΑΣΟΚ -που εμείς με το γραμματέα της παράταξής μας υπηρετήσαμε ανιδιοτελώς όλα τα δύσκολα χρόνια- επιχειρήσει να κάνει ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΜΥΧΗ ΜΕ ΔΙΑΣΠΑΣΤΙΚΕΣ ενέργειες εναντίον της παράταξης και του ψηφοδελτίου μας, στο εργατικό κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ) στο οποίο ηγείται ο σ. Κ. Κουλούρης σας δηλώνουμε ότι θα θεωρήσουμε ότι όχι απλά δεν είμαστε αρεστοί αλλά και ως προτροπή ν' αποχωρήσουμε από το κόμμα, στο οποίο γαλουχηθήκαμε πολιτικά και συνδικαλιστικά και να δώσουμε την επιστολή αυτή στη δημοσιότητα.

Η ανακοίνωση του Δικτύου που «άναψε το φυτίλι»

Σημειώνεται ότι την έντονη αντίδραση της ΠΑΣΚΕ «πυροδότησε» η ανακοίνωση του Δικτύου Συνδικαλιστικού ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, που είχε προηγηθεί. Στην εν λόγω ανακοίνωση (με τίτλο: «Αδήριτη ανάγκη η ριζική επαναθεμελίωση του συνδικαλιστικού κινήματος», το Δικτύου Συνδικαλιστικού του κινήματος αναφέρει τα εξής:

«Οι καταιγιστικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών, με όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας και αφορούν την ενδεχόμενη εμπλοκή του Προέδρου της ΓΣΕΕ σε σοβαρές αξιόποινες πράξεις, αποτελούν απλά την κορυφή του παγόβουνου σε μια πραγματικότητα που φωνάζει καιρό τώρα: «Δεν πάει άλλο». Το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να επαναθεμελιωθεί εκ βάθρων! Με βαθιά επίγνωση της αδράνειας και των στρεβλώσεων, που επηρεάζουν και τέμνουν οριζόντια το σύνολο των συνδικαλιστικών δυνάμεων της χώρας, με αυτοκριτική διάθεση αλλά και πίστη στις αρχές και τις αξίες που ορίζουν τη δράση μας, οφείλουμε τώρα να υψώσουμε ένα τείχος υπεράσπισης του συνδικαλιστικού κινήματος, της ιστορίας του και των αγώνων του.



Απέναντι στις δυνάμεις της συντήρησης, απέναντι σε όλους αυτούς που θέλουν αξιοποιώντας τα τελευταία γεγονότα, να σπιλώσουν και να κατασυκοφαντήσουν το θεσμό του συνδικαλιστικού κινήματος, την ιστορία του και όλους τους συνδικαλιστές, είμαστε υποχρεωμένοι να υψώσουμε την φωνή μας. Ο συνδικαλισμός είναι ένα από τα βάθρα της Δημοκρατίας. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι!

»Οι πρακτικές, οι μέθοδοι και τα ολισθηρά μονοπάτια», που ενδεχομένως βάδισαν οι λίγοι, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται, δεν μπορούν να αμαυρώσουν και να εκμηδενίσουν τους αγώνες και τις κατακτήσεις του συνδικαλιστικού κινήματος και των εργαζομένων. Απέναντι στις εφαρμοζόμενες αντεργατικές πολιτικές της Κυβέρνησης, είναι αδήριτη η ανάγκη το συνδικαλιστικό κίνημα να αναγεννηθεί, να αποτινάξει τη «σκουριά» που το βαραίνει και να υπερασπιστεί δικαιώματα και κατακτήσεις.



Σε αυτή την ανάγκη, δηλώνουμε εμφατικά παρόντες!



Η Κυβέρνηση για ακόμη φορά είναι εκτεθειμένη και υπόλογη όχι μόνο γιατί επέλεξε να μην κάνει κανένα έλεγχο αλλά με τις πελατειακές και αδιαφανείς επιλογές της οδήγησε στη διασπάθιση δημοσίου χρήματος. Δεν προστάτευσε τους ευρωπαϊκούς και δημόσιους πόρους. Η Κυβέρνηση, τα κυβερνητικά στελέχη και οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί οφείλουν τώρα να δώσουν εξηγήσεις με πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία.



Για το ΠΑΣΟΚ τα γεγονότα αυτά πρέπει να αποτελέσουν το έναυσμα για μια ουσιαστική αναγεννητική ανασύνταξη του συνδικαλιστικού κινήματος σε όλα τα επίπεδα.



Σε αυτή την κατεύθυνση η επανίδρυση της Παράταξής μας είναι αναγκαία συνθήκη.



Το ΠΑΣΟΚ σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας. Είναι όμως αυτονόητο ότι συνδικαλιστικά στελέχη που έχουν αμαυρώσει την Παράταξή μας δεν έχουν θέση σε αυτή τη διαδικασία.



Η ανάγκη και η ώρα για ένα νέο ξεκίνημα είναι ΤΩΡΑ.



Είμαστε εδώ, έχοντας τραβήξει διαχωριστική γραμμή από προσωπικές στρατηγικές και ιδιοτελείς πρακτικές, που αμαυρώνουν τους αγώνες των εργαζομένων και της Ελληνικής Κοινωνίας για μια καλύτερη ζωή. Είμαστε εδώ, καλώντας σε συμπαράταξη όλες τις υγιείς, δημοκρατικές και προοδευτικές δυνάμεις του συνδικαλιστικού κινήματος που αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα των στιγμών».