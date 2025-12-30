Κώστας Τσιάρας: Ανοιχτή η πόρτα του διαλόγου – Δεν έχω πρόβλημα να πάω στα μπλόκα

Σαφές μήνυμα προς τον αγροτικό κόσμο απηύθυνε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στο Action 24 για τις κλιμακούμενες κινητοποιήσεις. Ο υπουργός, αφού αναγνώρισε τη «πολύ δύσκολη θέση» στην οποία βρίσκεται η πλειοψηφία των αγροτών, κάλεσε εκ νέου τους εκπροσώπους τους στο τραπέζι του διαλόγου, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη ικανοποιήσει σημαντικό αριθμό αιτημάτων.

Ο Κώστας Τσιάρας ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει περιθώριο για νέο πακέτο οικονομικών ενισχύσεων, σημειώνοντας ότι έχει ήδη κλείσει ένας «αδιανόητος και τεράστιος κύκλος πληρωμών». Όπως ανέφερε, απομένει η καταβολή 180 εκατ. ευρώ, ενώ υπενθύμισε τις παρεμβάσεις για το 100% των αποζημιώσεων, το μειωμένο αγροτικό ρεύμα και το αφορολόγητο πετρέλαιο.

Αιχμές για «εκφοβισμό» αγροτών και παραβατικές συμπεριφορές

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι αναφορές του υπουργού σε περιστατικά «προπηλακισμού και εκφοβισμού» μεταξύ των αγροτών. Όπως υποστήριξε, μερίδα αγροτών που επιθυμούσε τον διάλογο (όπως στην Επανομή) δέχθηκε πιέσεις από συναδέλφους τους που δεν επιθυμούν τη συνεννόηση. Παράλληλα, χαρακτήρισε το κλείσιμο των δρόμων ως «παραβατική συμπεριφορά», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η κυβέρνηση επέλεξε να μην επιβάλει πρόστιμα, δείχνοντας έμπρακτα τη διάθεσή της για εξεύρεση λύσης.

Η μεταρρύθμιση στον ΟΠΕΚΕΠΕ και η «φωνή της επιστήμης»

Αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υπουργός αναγνώρισε τις καθυστερήσεις στις πληρωμές ως «απόνερα» της μεταρρύθμισης, ωστόσο επέκρινε όσους διαμαρτύρονται για τη μεταφορά του στην ΑΑΔΕ, την ώρα που καταγγέλλουν σκάνδαλα στον οργανισμό.

Τέλος, ο κ. Τσιάρας εμφανίστηκε ανένδοτος στο θέμα του εμβολιασμού των αιγοπροβάτων για την ευλογιά, ξεκαθαρίζοντας ότι η απόφαση δεν είναι πολιτική αλλά «της επιστήμης», αποκλείοντας έτσι το σχετικό αίτημα των κτηνοτρόφων. «Πιστεύω ότι μετά την πανελλαδική σύσκεψη θα πρυτανεύσει η λογική και δεν θα φτάσουμε στο όριο αντοχής», κατέληξε.