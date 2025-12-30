Αγρότες: Την Κυριακή στα Μάλγαρα η πανελλαδική σύσκεψη με «αέρα» κλιμάκωσης μετά τις γιορτές

«Ραντεβού» στα Μάλγαρα την Κυριακή 4 Ιανουαρίου δίνουν οι αγρότες, ενώ φαίνεται ότι προσανατολίζονται σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους μετά τις γιορτές, παρά το γεγονός ότι μέσα στα μπλόκα υπάρχουν διαφορετικές «γραμμές».

Συγκεκριμένα, την Κυριακή (4/1) στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στα Μάλγαρα η πανελλαδική σύσκεψη των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, ώστε να αποφασίσουν τα επόμενά τους βήματα, όπως γνωστοποίησε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Κώστας Ρούζιος, από το διοικητικό συμβούλιο του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων - Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη.

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Κέντρου Μαλγάρων.

Eurokinissi

Νέα προβλήματα τις ημέρες της Πρωτοχρονιάς

Την ίδια ώρα, έντονο πονοκέφαλο στις τάξεις της Αστυνομίας προκαλεί η ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας, για όσους εκδρομείς επιστρέψουν από τους χειμερινούς τους προορισμούς μετά την Πρωτοχρονιά, λόγω των μπλόκων που έχουν στήσει οι αγρότες, όπως εξήγησε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Φωτό: EUROKINISSI

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, προϋπόθεση για την ασφαλή επιστροφή των οδηγών αποτελεί το να υπάρχουν τουλάχιστον δυο ανοιχτές λωρίδες κυκλοφορίας. «Αν δεν υπάρχουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας, δεν υπάρχει ασφάλεια για τους οδηγούς και τους αγρότες στις εθνικές οδούς», είπε χαρακτηριστικά στον ΑΝΤ1.

«Στα Μάλγαρα συνεργάζονται άψογα με την Τροχαία»

Παράλληλα, η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ αναφέρθηκε στη στάση των αγροτών στα Μάλγαρα, επισημαίνοντας ότι «συνεργάζονται άψογα με την Τροχαία για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο» ενώ όπως είπε, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κακοκαιρίας άφησαν ανοιχτή την κεντρική οδό, προκειμένου να μην τεθούν σε κίνδυνο οι πολίτες.

«Δείχνουν έμπρακτα ότι θέλουν να τους εξυπηρετήσουν», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αντίθετα, όπως ανέφερε, «στη Βοιωτία δεν είχαμε την ίδια ανταπόκριση, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρηθούν και πάλι οι συμπολίτες μας», εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα επικρατήσει η λογική, ενόψει και της αναμενόμενης εξόδου των ημερών.

Γιάννης Παπανίκος/Intime

Διευκρινίσεις για την ασφάλεια τους εκδρομέων μετά την Πρωτοχρονιά

Η Κωνσταντία Δημογλίδου εξήγησε ότι η Αστυνομία ζητά «μία λωρίδα κυκλοφορίας και μία λωρίδα για λόγους ασφαλείας», τονίζοντας τον κίνδυνο που δημιουργείται όταν κινούνται οχήματα δίπλα σε τρακτέρ και πεζούς αγρότες, όπως συνέβη στη Θήβα.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι οι εκτροπές της κυκλοφορίας γίνονται αρκετά μέτρα πριν από τα μπλόκα, γι’ αυτό και πολλοί οδηγοί δεν τα βλέπουν άμεσα. «Κατανοούμε την αγανάκτηση των πολιτών όταν ταλαιπωρούνται», πρόσθεσε.

Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ προειδοποίησε ότι «θα υπάρξει τεράστιο πρόβλημα στην επιστροφή μετά την Πρωτοχρονιά, αν δεν δοθεί η δυνατότητα να ανοίξουν οι εθνικές οδοί». Όπως ανέφερε, αν δεν παραχωρηθούν δύο λωρίδες κυκλοφορίας, «θα δούμε ξανά τις ίδιες εικόνες».

Τέλος, υπενθύμισε ότι οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τα μπλόκα σε όλη τη χώρα μέσω του επίσημου ιστότοπου της Ελληνικής Αστυνομίας.