Χρυσοχοΐδης: Σειρά παρανομιών από τους αγρότες - Υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής του νόμου

Τη διάθεση της κυβέρνησης να υιοθετήσει πιο αυστηρή στάση απέναντι στους αγρότες που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους επιβεβαίωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, έκανε λόγο για «παράνομες πράξεις» εκ μέρους των αγροτών με την κατάληψη των δρόμων, τονίζοντας ότι «υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής του νόμου με μια σειρά διατάξεων ή μπορεί να εκπονηθούν διατάξεις σε ένα επόμενο στάδιο».

Αναλύοντας τη θέση του, ο υπουργός επεσήμανε: «Πραγματοποιούνται μια σειρά από παράνομες πράξεις όπως η κατάληψη των δρόμων και ο κίνδυνος που θέτουν τους υπόλοιπους πολίτες. Απέναντι σε αυτές τις παράνομες πράξεις από μια κοινωνική ομάδα η κυβέρνηση επέλεξε να μην ασκήσει νόμιμη βίας για την απομάκρυνση των τρακτέρ από τους δρόμους. Έτσι κάλεσε επανειλημμένα σε διάλογο τους αγρότες για να βρεθούν λύσεις, ελπίζω να υπάρξει απάντηση το επόμενο διάστημα».

Η απάντηση στις επικρίσεις κατά της Τροχαίας

Απαντώντας σε όσους μεταθέτουν ευθύνες στην Τροχαία για την κατάσταση στις εθνικές οδούς, ο κ. Χρυσοχοΐδης δήλωσε: «Πρέπει να ληφθούν μέτρα ασφαλείας για όσους ταξιδεύουν [...]. Ο καθένας πρέπει σε αυτή τη χώρα να κάνει καλά τη δουλειά του. Η Τροχαία πρέπει να διασφαλίσει ότι ο πολίτης θα πάει με ασφάλεια στον προορισμό του. Δεν είμαστε όλοι τροχονόμοι, να αφήσουμε την Τροχαία να κάνει τη δουλειά της. Το γεγονός ότι μέχρι τώρα σε τόσο στενούς δρόμους με χιλιάδες αυτοκίνητα δεν έχουμε ατύχημα, είναι επίτευγμα».

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «από την πρώτη ημέρα των μπλόκων υπάρχουν αξιωματικοί που μιλούν με τους αγρότες. Πολλές φορές βρίσκεται λύση, ορισμένες φορές όπως στο Κάστρο και το Μαρτίνο την Κυριακή δεν βρίσκεται συνεννόηση γιατί οι αγρότες δεν άνοιξαν τον δρόμο. Οι αγρότες δεν μπορούν να κάνουν τόσο ακραίες ενέργειες, όπως στο Κάστρο, είναι αντικοινωνική συμπεριφορά. Δεν μπορείς να ταλαιπωρείς χιλιάδες ανθρώπους, αυτό δεν είναι άσκηση δικαιώματος».

Κλείνοντας, και αναφερόμενος στο «όχι» των αγροτών να συμμετάσχουν στον διάλογο με την κυβέρνηση, σχολίασε πως «είναι παράλογο ότι δεν έρχονται να συζητήσουν οι αγρότες, γι' αυτό δεν βγήκαν στον δρόμο;».