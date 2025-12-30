Αγρότες: Πατούν «φρένο» στις κινητοποιήσεις για τους εκδρομείς - Από το 2026 οι επόμενες δράσεις

Με περιορισμένες δράσεις συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις καθώς, όπως όλα δείχνουν, οι αγρότες θα «ελαφρύνουν» τη στάση τους ενόψει της Πρωτοχρονιάς και των μετακινήσεων των εκδρομέων.

Μάλιστα, προμηνύεται πως οποιαδήποτε κίνηση κλιμάκωσης ή μη των κινητοποιήσεων, θα αποφασιστεί μετά την αλλαγή του χρόνου, μιας και φαίνεται πως ο αγροτικός τομέας δεν θέλει να φανεί «εμπόδιο» στις γιορτινές εξορμήσεις των εκδρομέων.

Παράλληλα, όπως είχε ήδη γίνει γνωστό εδώ και μέρες, μερικά μπλόκα αποφάσισαν να αλλάξουν τη στάση τους και να ανοίξουν διαύλους επικοινωνίας με την κυβέρνηση και έτσι, στις 11:00 το πρωί της Τρίτης (30/12), αγρότες από το μπλόκο των Τρικάλων μπαίνουν στην πόλη με τα τρακτέρ τους και μεταβαίνουν στα γραφεία των τριών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, όπου και θα μεταφέρουν τα αιτήματά τους.

Επανέρχονται οι ρυθμίσεις που είχαν εφαρμοστεί και τα Χριστούγεννα

Το ίδιο απόγευμα, αγρότες από το μπλόκο του Ε65 στην Καρδίτσα ανοίγουν τα διόδια των Σοφάδων, διευκολύνοντας τη μετακίνηση των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.

Την ίδια στιγμή, από σήμερα, Τρίτη (30/12) το πρωί ανοίγει η αερογέφυρα της Νίκαιας, ενώ επανέρχονται σε ισχύ όλες οι κυκλοφοριακές διευκολύνσεις που είχαν εφαρμοστεί και τα Χριστούγεννα. Τα μέτρα θα διατηρηθούν έως και τις πρώτες ημέρες του νέου έτους.

Μετατίθεται οποιαδήποτε κλιμάκωση

Οι αγρότες επιλέγουν στάση αναμονής για τις ημέρες των γιορτών, μεταθέτοντας οποιαδήποτε κλιμάκωση για μετά την Πρωτοχρονιά. Από την πλευρά της κυβέρνησης επαναλαμβάνεται ότι υπάρχει διάθεση διαλόγου, με αιχμές για τη στάση των αγροτών, οι οποίοι, κατά κανόνα, δεν ανταποκρίνονται στο κάλεσμα.

Παρά την παρέλευση σχεδόν ενός μήνα, καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει μετακινηθεί από τις θέσεις της.

Μετά τις γιορτές αναμένεται πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών, πιθανότατα στα Μάλγαρα, όπου θα ληφθούν αποφάσεις για το μέλλον των κινητοποιήσεων. Στο τραπέζι θα βρεθεί είτε η προοπτική διαλόγου είτε νέα κλιμάκωση, με σκληρότερες δράσεις, όπως πολύωροι αποκλεισμοί δρόμων και υπό προϋποθέσεις κάθοδος με τρακτέρ στην Αθήνα.