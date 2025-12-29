Αγρότες: «Κομμένη στα δύο» η χώρα πριν την Πρωτοχρονιά - Αποκλεισμοί στην ΠΑΘΕ, κλειστή η Ιόνια οδός

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών σε όλη τη χώρα, με πολλά σημεία σε κεντρικές οδικές αρτηρίες να κλείνουν για αρκετές ώρες και τους οδηγούς να αναμένεται να συναντήσουν νέες μεγάλες δυσκολίες στην έξοδο για την Πρωτοχρονιά.

Οι αγρότες δεν κλείνουν μόνο τις εθνικές οδούς αλλά προχωρούν και σε πολύωρους αποκλεισμούς των παρακαμπτηρίων δρόμων. Στις 2 το μεσημέρι της Δευτέρας (29/12) ο παράδρομος του Μπράλου έκλεισε για δύο ώρες, ενώ ακολούθησε το κλείσιμο του παραμπτηρίου της Νίκαιας στη Λάρισα, στην παλιά εθνικό οδό Βόλου-Λάρισας στο ύψος του Αχιλλείου. Ο δρόμος άνοιξε πάλι στις 7 το απόγευμα.

Επίσης, στις 4 το απόγευμα οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας και του Αχιλλείου έκλεισαν την παρακαμπτήριο του Αχιλλείου-Κιλελέρ στο δρόμο Λάρισας-Βόλου.

Φωτό: EUROKINISSI

Φωτό: EUROKINISSI

Φωτό: EUROKINISSI

Η Τροχαία προχωρά έτσι σε νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ΠΑΘΕ, που συνεπάγονται ακόμα μεγαλύτερες καθυστερήσεις.

Νωρίτερα σήμερα, οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας προχώρησαν στον αποκλεισμό της Ιόνιας Οδού, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, με περισσότερα από 300 τρακτέρ, δείχνοντας την ανυποχώρητη στάση τους.

Τις τελευταίες ημέρες η κυκλοφορία διεξαγόταν από μία λωρίδα κυκλοφορίας, για τη διευκόλυνση των εκδρομέων. Η λωρίδα έκλεισε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι και η κυκλοφορία διεξάγεται από παρακαμπτήρια οδό. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κλείσιμο της Ιόνιας Οδού θα διαρκέσει έως την παραμονή Πρωτοχρονιάς στις 8 π.μ. Αύριο Τρίτη (29/12) οι αγρότες έχουν αποφασίσει να κάνουν μηχανοκίνητη πορεία στην πόλη του Αγρινίου.

Από εκεί και πέρα, κανονικά θα διεξάγεται, τουλάχιστον έως και την Πρωτοχρονιά, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ, καθώς αγρότες και κτηνοτρόφοι στο μπλόκο των διοδίων των Μαλγάρων αποφάσισαν, νωρίς το μεσημέρι, ότι δεν θα προβούν σε περαιτέρω αποκλεισμούς του δρόμου κατά την περίοδο των εορτών, ώστε να διευκολυνθούν οι εκδρομείς.

Μπλόκα στην Πελοπόννησο

Στην Αχαΐα, από το Σάββατο το απόγευμα έχει κλείσει και πάλι η Περιμετρική οδός της Πάτρας, που είχε ανοίξει για τη διευκόλυνση των εκδρομέων των Χριστουγέννων και πλέον η κίνηση διεξάγεται μέσα από την πόλη. Η Περιμετρική της Πάτρας θα παραμείνει ανοιχτή από τους αγρότες από τις 12 το μεσημέρι της Τρίτης (30/12) μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου (3/1) προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των ταξιδιωτών, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να κλείσει επ’ αόριστον.

Στην Ηλεία, από τις 8:00 περίπου το βράδυ της Κυριακής (28/12), ισχυρές δυνάμεις των αγροτών βρέθηκαν στον κόμβο του Πύργου, αποκλείοντας για περίπου δύο ώρες τόσο την Εθνική Οδό Πατρών–Πύργου όσο και την Ολυμπία Οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αντίστοιχα, μπλόκο στήθηκε και στα Λεχαινά, με τον δρόμο να κλείνει επίσης στην Πατρών–Πύργου, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.

Αποκλεισμοί και στα τελωνεία

Την ίδια ώρα, κλειστό και στα δύο ρεύματα του δρόμου έμεινε το τελωνείο των Ευζώνων από τις 12.00 έως και τις 16.00, ενώ θα παραμένει κλειστό από τις 18.00 έως τις 22.00, με εξαίρεση τα έκτακτα περιστατικά (πχ. ασθενείς με χαρτί γιατρού, οχήματα με μικρά παιδιά κλπ.), που θα μπορούν να διέρχονται από το σημείο χωρίς πρόβλημα.

Παράλληλα, με την προσέλευση τρακτέρ από τους δήμους Ηράκλειας και Σιδηροκάστρου ενισχύεται σήμερα το μπλόκο στο τελωνείο του Προμαχώνα. Οι συγκεντρωμένοι αγρότες θα αποφασίσουν για την περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεών τους κατά τη διάρκεια της γενικής τους συνέλευσης.

Κλειστός για τα φορτηγά παραμένει για τρίτη συνεχόμενη ημέρα ο σταθμός διέλευσης στην Εξοχή Δράμας, με τους συγκεντρωμένους, που συνεδριάζουν κάθε ημέρα στις 19.00- να δηλώνουν την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τον αποκλεισμό μέχρι την Τρίτη, οπότε και τα μπλόκα θα ανοίξουν για να διευκολυνθούν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς.

Στα «σκαριά» νέα κλιμάκωση μετά την Πρωτοχρονιά

Περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων σχεδιάζεται μετά την Πρωτοχρονιά, με τους αγρότες να προγραμματίζουν νέα πανελλαδική σύσκεψη το ερχόμενο Σάββατο 3 Ιανουαρίου. Ωστόσο, διαφορετικές «γραμμές πλεύσης» φαίνεται πως υπάρχουν πλέον στις τάξεις των αγροτών με 18 μπλόκα στη βόρεια Ελλάδα να εμφανίζονται διατεθειμένοι να ανοίξουν διάλογο με την κυβέρνηση.

Ενδεικτική της διαφοροποίησης που αποτυπώνεται στα αγροτικά μπλόκα ήταν και η on air ανοιχτή κόντρα που ξέσπασε μεταξύ αγροτοσυνδικαλιστών, ανάμεσα στον Χρήστο Τσίλια, γραμματέα των αγροτικών συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης και τον Κώστα Σέφη, πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων-Μαλγάρων.