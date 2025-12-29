Κόντρα αγροτοσυνδικαλιστών στον τηλεοπτικό «αέρα» - «Εμένα δεν με πήρε αγκαζέ ο Κουτσούμπας ή η Ζωή»

Άναψαν τα αίματα σε ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή το μεσημέρι της Δευτέρας (29/12) όταν ο Χρήστος Τσίλιας, γραμματέας των αγροτικών συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης άρχισε να μιλά για σοβαρά αιτήματα που έχουν «υποβαθμιστεί» στις γενικές συνελεύσεις των μπλόκων και εμφανίστηκε υπέρ της συνέχισης του διαλόγου με την κυβέρνηση, θεωρώντας πως μόνο έτσι οι κινητοποιήσεις μπορούν να αποφέρουν συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Αντίθετα, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων–Μαλγάρων, Κώστας Σέφης, εξέφρασε τη γραμμή των λεγόμενων «σκληρών» μπλόκων, όπως αυτά που αποφασίστηκαν στην τελευταία πανελλαδική συνδιάσκεψη, απορρίπτοντας κάθε πρόωρη προσέγγιση. Στην τοποθέτησή του, ο Χρήστος Τσίλιας υποστήριξε ότι οι αγρότες βρίσκονται στους δρόμους εδώ και έναν μήνα, έχοντας ήδη αναδείξει όλα τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα. Όπως τόνισε, η κυβέρνηση γνωρίζει τα αιτήματα, ωστόσο ο αγροτικός διάλογος έχει ουσιαστικά «φύγει από το τραπέζι».

«Ξεκινήσαμε πριν από έναν μήνα. Βγήκαμε στον δρόμο. Την πρώτη εβδομάδα αναδείξαμε όλα τα θέματά μας. Η κυβέρνηση έχει όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στον πρωτογενή τομέα. Το ίδιο συνεχίστηκε και τη δεύτερη. Τώρα, την τελευταία εβδομάδα, αυτό προβλημάτισε και τη συγκέντρωση που έγινε στην Επανομή. Εμείς τι ρόλο παίζουμε; Του τροχονόμου;», είπε ο κ. Τσίλιας και συνέχισε: «Έχει φύγει ο αγροτικός διάλογος από το τραπέζι. Η κυβέρνηση βγήκε και ανακοίνωσε κάποια πράγματα. Εμείς ζητάμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Εμείς δεν κλείσαμε ραντεβού για διάλογο. Το μόνο που έγινε θορύβησε αυτούς που βρίσκονται στη Νίκαια. Και εάν θέλετε να μιλήσω συγκεκριμένα, τον κ. Τζέλα και τον κ. Μαρούδα, γιατί, 35 χρόνια που βρίσκομαι στο κομμάτι του συνδικαλισμού, ουδέποτε έκατσα με αυτούς στο ίδιο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Πάντοτε έρχονταν δεύτεροι μετά από εμάς σε κάθε ραντεβού [...]. Πόσο να κάτσουμε άλλο στον δρόμο; Άκουγα τον κ. Βασιλείου, από τα μπλόκα της Νίκαιας, ότι θα ξεκινήσει διάλογος μετά τα Φώτα. Αν είμαστε λαγοί, θα πάμε στις Αποκριές. Εμείς τους καλούμε και δεν έρχονται. Μιλάω για συγκεκριμένους ανθρώπους που κατευθύνονται από κομματικές παρατάξεις. Εμένα στο μπλόκο μου δεν ήρθε ο Κουτσούμπας να με πάρει αγκαζέ και να χαριεντιζόμαστε, ούτε η Ζωίτσα η Κωνσταντοπούλου», είπε αρχικά ο κ. Τσίλιας μιλώντας στην ΕΡΤ.

Αιχμές για κομματική καθοδήγηση

Στο άκουσμα αυτών που κατήγγειλε ο κ. Τσίλιας, ο κ. Σέφης αντέδρασε έντονα και σημείωσε: «Μέχρι σήμερα η πρώτη φορά που ακούω για κόμματα, κι αυτό με λυπεί, κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων [...]. Με αυτό το πράγμα που κάνετε εκτίθεστε». Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την εμπλοκή κομματικών αναφορών στις αγροτικές κινητοποιήσεις, σημειώνοντας πως τέτοιες τοποθετήσεις «εκθέτουν» το αγροτικό κίνημα.



Στη συνέχεια, ακολούθησε οξύς διάλογος, με εκατέρωθεν αιχμές και διακοπές, ενώ ο κ. Σέφης ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε συζητήσεις που, κατά την άποψή του, οδηγούν σε διχασμό των αγροτών.

Τσίλιας: Γιατί με είπες εμένα «καλικάντζαρο»; Πάτε πρώτοι, να είστε εσείς πρώτοι.

Σέφης: Εμείς δεν θα γίνουμε καλικάντζαροι, ούτε λαγοί να πάμε να τρέξουμε, υπάρχουν αποφάσεις των πανελλαδικών.

Τσίλιας: Σε ποιον τα λες αυτά; Σε ποιον τα λες αυτά τώρα;

Σέφης: Δεν θέλω να συζητήσω με αυτόν τον άνθρωπο. Δείχνει τις προθέσεις του. Δεν θα περάσει ο διχασμός, δεν θα κάνω διάλογο με αυτόν τον άνθρωπο.

Τσίλιας: 35 χρόνια ήμασταν «εμείς και εσείς». Εμείς πήραμε μια απόφαση προχθές, και πουθενά δεν λέμε ότι πάμε σε ραντεβού. Είπαμε προχθές ότι πρέπει να κάνουμε έναν ουσιαστικό διάλογο, ούτε κλείστηκε τίποτα, ούτε ειπώθηκε κάτι παραπάνω. Φοβήθηκε ο κ. Μαρούδας του ΚΚΕ ότι θα χάσει την πρωτοκαθεδρία...».

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο κ. Σέφης, τον οποίο διέκοψε ξανά ο κ. Τσίλιας: «Θα με διακόψεις πάλι; Σε ακούω με προσοχή. Σε παρακαλώ. Δεν τον ξέρω τον Βασιλείου από την επιτροπή της Νίκαιας». Η αντιπαράθεση εξελίχθηκε σε υψηλούς τόνους, ώστε ο δημοσιογράφος της εκπομπής αναγκάστηκε να παρέμβει επανειλημμένα, προσπαθώντας να ηρεμήσει το κλίμα και να επαναφέρει τη συζήτηση σε πιο θεσμικό επίπεδο.