Απίστευτη ταλαιπωρία για επιβάτες του ΚΤΕΛ: Έμειναν 12 ώρες στον δρόμο και έχασαν το πλοίο για Χανιά

Σε μια ατέλειωτη οδύσσεια εξελίχθηκε το δρομολόγιο του ΚΤΕΛ από τη Θεσσαλονίκη προς τα Χανιά την Κυριακή, με τους επιβάτες να έρχονται αντιμέτωποι με το απόλυτο χάος στο οδικό δίκτυο. Η καθυστέρηση στην εθνική οδό άγγιξε τις 12 ώρες, με αποτέλεσμα το λεωφορείο να φτάσει στον Πειραιά στις 2 τα ξημερώματα, χάνοντας το πλοίο για τη Σούδα.

Σύμφωνα με μαρτυρία επιβάτη στο zarpanews.gr, το δρομολόγιο της Κυριακής 28 Δεκεμβρίου «κόλλησε» στις ενδιάμεσες στάσεις λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τα αγροτικά μπλόκα. Η άφιξη στην Αθήνα, που ήταν προγραμματισμένη για τις 19:00 το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε τελικά επτά ώρες αργότερα, καθιστώντας αδύνατη την επιβίβαση στο πλοίο της γραμμής.

Η κατάσταση εντός του λεωφορείου ήταν εξαιρετικά δύσκολη, όπως περιγράφει η ίδια επιβάτης: «Από το μεσημέρι νωρίς την Κυριακή, φτάσαμε Αθήνα στις 2 τη νύχτα. Κανονικά θα έπρεπε να είμαστε εκεί στις 19.00. Ο οδηγός μας προσέφερε νερό που έτυχε και είχε μαζί του. Οι γυναίκες από το πρωί δεν είχαμε πού να πάμε τουαλέτα. Κατεβήκαμε περίπου στη 1 το βράδυ! Πολύ μεγάλη ταλαιπωρία».

Κοιμήθηκαν στο λεωφορείο

Όπως καταγγέλλεται, το ΚΤΕΛ πρότεινε στους ταλαιπωρημένους πολίτες να διανυκτερεύσουν μέσα στο λεωφορείο, ενώ ορισμένοι επέλεξαν να μείνουν σε ξενοδοχείο με δική τους οικονομική επιβάρυνση. Παράλληλα, υπήρξε ενημέρωση πως τα εισιτήρια για το αποψινό πλοίο θα ισχύουν κανονικά.

Οι επιβάτες βρίσκονται από το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, περιμένοντας να αναχωρήσουν τελικά στις 22:00 το βράδυ για τον προορισμό τους.

Σε επικοινωνία που είχε το zarpanews.gr με τον πρόεδρο του ΚΤΕΛ Χανίων - Ρεθύμνης Γιάννη Καψανάκη επιβεβαιώθηκε το γεγονός.

Ο κ. Καψανάκης δήλωσε πως είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο λόγω των μπλόκων:

«Ασφαλώς και οι άνθρωποι ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ. Από τότε που ξεκίνησαν τα μπλόκα, είναι η πρώτη φορά που το λεωφορείο δεν πρόλαβε να μπει στο καράβι. Είχαμε καθυστερήσεις και πριν, αλλά ήταν περίπου της μιας ώρας. Είναι μια κατάσταση που δεν μπορεί να προβλέψει κανείς. Μάλλον περίμεναν για λόγους ασφαλείας. Άλλες μέρες περνάμε προσεκτικά. Η κατάσταση ήταν τραγική. Η τροχαία, οι αρχές πρέπει να δείξουν ελαστικότητα και ανοχή στα λεωφορεία. Καταλαβαίνουμε κάνουν τη δουλειά τους αλλά να αφήνουν οριακά να περνούν τα λεωοφορεία έστω και με 14 χιλιόμετρα».

