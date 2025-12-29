Νέα κλιμάκωση από τους αγρότες - Στις 16:00 «κόβεται» ξανά η Ελλάδα στα δύο

Αμετακίνητοι εμφανίζονται οι αγρότες, οι οποίοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις στα μπλόκα που έχουν στήσει σε κομβικά σημεία της χώρας , απορρίπτοντας, στην πλειονότητά τους, το ενδεχόμενο συνάντησης με την κυβέρνηση στο παρόν στάδιο.

Μάλιστα, σήμερα, Δευτέρα (29/12), αναμένονται νέοι αποκλεισμοί δρόμων και παρακαμπτηρίων, λίγο μετά την πρωτοφανή ταλαιπωρία των εκδρομέων των Χριστουγέννων, που σε ορισμένες περιπτώσεις παρέμειναν ακινητοποιημένοι στο οδικό δίκτυο για περισσότερες από δέκα ώρες.

Κλείσιμο παρακαμπτηρίων στη Νίκαια – Πορεία με τρακτέρ στη Λάρισα

Ειδικότερα, στις 16:00 το απόγευμα, οι αρότες στο μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα προγραμματίζουν αποκλεισμό και των παρακαμπτήριων δρόμων της περιοχής. Παράλληλα, έχει αποφασιστεί πορεία με τρακτέρ στην πόλη της Λάρισας, κατά τη διάρκεια της οποίας θα διανεμηθούν φυλλάδια με τα αιτήματα των αγροτών.

Για τη διευκόλυνση των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς, οι αγρότες έχουν ανακοινώσει ότι η αερογέφυρα θα ανοίξει την Τρίτη (30/12).

Μπράλος: Κλείσιμο παράδρομου και εσωτερικές εντάσεις

Νωρίτερα σήμερα, από τις 14:00 έως τις 16:00, αγρότες θα προχωρήσουν σε κλείσιμο του παράδρομου στο ύψος του Μπράλος, έπειτα από ομόφωνη απόφαση της γενικής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής.

Η απόφαση ελήφθη σε κλίμα έντασης, μετά τη δημοσιοποίηση ανακοινώσεων που ανέφεραν ότι εκπρόσωποι του μπλόκου συμμετείχαν σε σύσκεψη στην Επανομή και συνυπέγραψαν το κείμενο για σύναψη διαλόγου με την κυβέρνηση. Η γενική συνέλευση διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια αυτά, ξεκαθαρίζοντας ότι η παρουσία τους στη σύσκεψη ήταν αποκλειστικά παρατηρητική και χωρίς καμία εξουσιοδότηση.

Παράλληλα, οι αγρότες δηλώνουν ότι συντάσσονται πλήρως με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, απορρίπτοντας οποιαδήποτε διαφορετική ερμηνεία των αποφάσεών τους.

Διευκολύνσεις στους εκδρομείς ενόψει Πρωτοχρονιάς

Παρά την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, οι αγρότες επαναλαμβάνουν ότι θα συνεχίσουν να επιδεικνύουν κοινωνική ευθύνη ενόψει της εξόδου και επιστροφής των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.

Ήδη από το μεσημέρι του Σαββάτου, στο μπλόκο του Μπράλου απομακρύνθηκαν τα τρακτέρ από το ρεύμα καθόδου από Λαμία προς Αθήνα, αποκαθιστώντας την κυκλοφορία και αποτρέποντας περαιτέρω ταλαιπωρία.

Αντίστοιχες κινήσεις έγιναν και στο μπλόκο του Κάστρου Βοιωτίας, όπου επετράπη η διέλευση των οχημάτων από παρακείμενες διαβάσεις, αποσυμφορίζοντας την κυκλοφορία από τα διόδια Τραγάνας έως τον κόμβο Μαρτίνου.

Νέα μπλόκα και επανακλείσιμο στα Μάλγαρα

Στα μπλόκα της Θήβας, του Κάστρου, της Αταλάντης και του Μπράλου, οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, τόσο πριν όσο και μετά την Πρωτοχρονιά.

Την ίδια ώρα, στα Μάλγαρα, όπου χθες είχαν ανοίξει και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη και Αθήνα, οι αγρότες αναμένεται σήμερα να προχωρήσουν εκ νέου σε πλήρη αποκλεισμό, κόβοντας ουσιαστικά τη χώρα «στα δύο».

Στην Ιόνια Οδό, περίπου 300 τρακτέρ παραμένουν παραταγμένα εδώ και τρεις εβδομάδες στα διόδια Αγγελοκάστρου, με τις μπάρες να παραμένουν ανοιχτές από την παραμονή των Χριστουγέννων. Παράλληλα, η Περιμετρική Πατρών παραμένει κλειστή από το απόγευμα του Σαββάτου, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω της πόλης και προγραμματισμένο άνοιγμα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Κλιμάκωση μετά την Πρωτοχρονιά – Συνελεύσεις σε Θεσσαλία

Οι λεγόμενοι «σκληροί» των μπλόκων σχεδιάζουν περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μετά την Πρωτοχρονιά, με πανελλαδική σύσκεψη που εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Ιανουαρίου.

Στο μεταξύ, αγρότες παραμένουν στα μπλόκα της Καρδίτσας στον αυτοκινητόδρομο Ε65 και των Τρικάλλων στα διόδια Λόγγου, επίσης στον Ε65. Οι αγρότες της Καρδίτσας θα πραγματοποιήσουν σήμερα το απόγευμα συνέλευση για αποτίμηση της κινητοποίησης και συζήτηση νέων μορφών δράσης, ενώ αντίστοιχες αποφάσεις αναμένονται και από το μπλόκο των Τρικάλων.